"Początek sesji przyniósł próbę kontynuacji wcześniejszych wzrostów, ale została ona zgaszona w trakcie notowań. Na rynku utrzymuje się duża niepewność i podwyższona zmienność, związane z wojną w Ukrainie i jej ekonomicznymi konsekwencjami. W środę spadek notowań nastąpił po tym, jak w zapowiedziach wizyty prezydenta Joe Bidena w Europie zaczęły się przebijać wątki o wzmocnieniu sankcji na Rosję. To spowodowało mocny wzrost cen ropy naftowej. Rynki akcji są bardzo wyczulone na to, co dzieje się z cenami surowców energetycznych, ze względu na utrzymującą się wysoką inflację na świecie. Kiedy ceny ropy poszły w górę, akcje potaniały, w tym także na GPW" - powiedział PAP Biznes Konrad Ryczko.

WIG20 sesję w środę rozpoczął na poziomie 2.130 i w pierwszej godzinie sesji zyskiwał na wartości. Przed godziną 10.00 indeks zanotował sesyjne maksimum na poziomie 2.148 pkt. WIG20 znajdował się wtedy niemal 1,3 proc. ponad poprzednim zamknięciem. Zapoczątkowany z tego poziomu trend spadkowy obniżył wartość indeksu o 45 pkt. Dzienne minimum WIG20 zanotował ok. godz. 15.00 na poziomie 2.103 pkt. Na zamknięciu indeks miał wartość 2.120,86 pkt. i w odniesieniu do wtorkowego zamknięcia spadł 0,03 proc.

Przez całą sesję WIG20 kopiował zachowanie głównych indeksów europejskich, ale jednocześnie był od nich nieco silniejszy. W Europie notowania spadały niemal bez przerwy, na giełdzie w Warszawie zdarzały się okresy konsolidacji. Około 17 niemiecki DAX, który sesję zapoczątkował nieznacznie ponad poprzednim zamknięciem, zniżkował o 1,4 proc. W USA sesja rozpoczęła się od spadków indeksów. Kiedy kończyły się notowania na GPW Nasdaq Composite odrobił straty i znajdował się na poziomie poprzedniego zamknięcia, a S&P 500 zniżkował o 0,4 proc.

Indeks WIG zakończył sesję wzrostem o 0,1 proc. do 64.347,28 pkt., mWIG40 zwyżkował o 0,44 proc. do 4.732,89 pkt., a sWIG80 spadł o 0,03 proc. do 19.335,43 pkt.

"Na WIG20 mamy konsolidację po tym, jak indeks odrobił wojenne straty. Jednak czynniki ryzyka, związane ze wzrostem gospodarczym, inflacją i poziomem stóp procentowych na świecie są tak silne, że ostatnie wzrosty indeksu wyglądają jedynie na korektę w trendzie spadkowym, zapoczątkowanym jeszcze w styczniu" - ocenił Ryczko.

Spośród 14 indeksów branżowych 10 zakończyło sesję na plusie, a liderem wzrostów były WIG-Budownictwo, WIG-Spożywczy, WIG-Energia i WIG-Gry, które zyskały po ok. 1,4 proc. Żaden z indeksów nie spadł o więcej niż 1 proc.

Obroty na rynku akcji wyniosły 1,2 mld zł, z czego 940 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Liderem obrotów było Pekao (172,7 mln zł), wyprzedzając JSW (102,0 mln zł).

Dwie spółki z WIG20 - CD Projekt i CCC - zakończyły sesję wzrostem kursu akcji o ponad proc. Akcje CD Projektu kosztowały na zamknięciu 177,96 zł i znajdują się mniej więcej w połowie ok. 10-miesięcznej konsolidacji.

Największe straty w WIG20 poniosły akcje Santander BP, przecenione o 3 proc. do 284 zł. Kurs akcji zniżkuje w kierunku ustanowionego 7 marca ponad 6-miesięcznego minimum (271 zł).

Przed sesją raport za 2021 roku opublikował Lotos - wynika z niego, że w ostatnim kwartale 2021 roku oczyszczona EBITDA LIFO wyniosła 1,48 mld zł i była zgodna z wcześniejszymi szacunkami spółki. Kurs akcji, po kolejnym nieudanym ataku w trakcie sesji na 60 zł, zniżkował o 0,24 proc. do 58,76 zł.

W mWIG40 wzrosty z początku sesji przyspieszył DataWalk - ostatecznie kursy poszedł w górę o 13,1 proc. do 205 zł, przy ponad 6 mln zł obrotów. Pierwszą rekomendację "kupuj" dla akcji spółki, z ceną docelową na poziomie 305 zł, wydał Wood and Company.

Trend wzrostowy kontynuowały akcje Eurocash - po wzroście o 5,6 proc. do 12,61 zł, notowania znalazły się na najwyższym od ponad 6 miesięcy poziomie. Od 7 marca kurs poszedł w górę 40 proc.

Wśród spółek, których notowania najmocniej spadały w środę znalazły się: Huuuge, przeceniony o 3,6 proc. do 18,32 zł i Ten Square Games, którego notowania spadły o 2,7 proc. do 212,60 zł. W obydwu przypadkach notowania znajdują się blisko 52-tygodniowych minimów, ustanowionych po agresji Rosji na Ukrainę.

W sWIG80 zdecydowanym liderem wzrostów była branża budowlana. Akcje Polimeksu Mostostal, po jednodniowej korekcie, wzrosły o 17,4 proc. do 4,38 zł. Notowania Rafako poszły w górę o 15,7 proc. do 1,928 zł. Obroty akcjami Polimeksu przekroczyły 10 mln zł, a w przypadku Rafako wyniosły 9,1 mln zł. Ponad 9 proc. poszedł w górę kurs Mirbudu, do 3,61 zł, przy ponad 4 mln zł obrotów.

Ponad 25 mln zł wyniosły obroty akcjami Bogdanki, która opublikowała raport roczny. Wynika z niego, że spółka miała w 2021 roku 797,6 mln zł zysku EBITDA i 288,4 mln zł zysku netto. Według wstępnych danych, ubiegłoroczna EBITDA miała sięgnąć 779,9 mln zł, a zysk netto 276,1 mln zł. Kurs akcji, po znacznych wahaniach w trakcie sesji, zwyżkował o 0,6 proc. do 53 zł.