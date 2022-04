Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 7,19 mln zł wobec 5,93 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 13,54 mln zł wobec 11,75 mln zł rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 41,15 mln zł w 2021 r. wobec 40,16 mln zł rok wcześniej.

"Biomed Lublin udanie zakończył 2021 rok. W IV kwartale wypracował 14,6 mln zł przychodów, co dało wzrost o 21% w ujęciu r/r. Zysk operacyjny zwiększył się jeszcze bardziej - o 39% do 4,3 mln zł. W całym ubiegłym roku przychody wzrosły o 2,5% do 41,2 mln zł (blisko rekordowej wartości z 2015 r.), a EBIT o 21% do rekordowego poziomu 7,2 mln zł. Ubiegłoroczny zysk netto wyniósł 4,25 mln zł i był nieznacznie niższy w porównaniu z 2020 rokiem (zdecydował wyższy podatek dochodowy). Zwraca też uwagę wzrost stanu posiadanych środków pieniężnych do 14,3 mln zł na koniec ubiegłego roku (rok wcześniej 1,8 mln zł)" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

"W ciągu ostatnich kilku miesięcy zoptymalizowaliśmy wiele procesów, jak również nakreśliliśmy dalsze perspektywy rozwoju produktów, a także przygotowaliśmy re-launch kilku pozycji z naszego portfolio. Jednocześnie zwiększyliśmy nasz potencjał produkcyjny, m.in. produktów BCG oraz Distreptazy, równocześnie optymalizując koszty - stąd znacznie lepszy wynik operacyjny w porównaniu z rokiem poprzednim" - skomentował prezes Maksymilian Świniarski, cytowany w materiale.

Obecnie produkty Onko BCG są zarejestrowane w Polsce, Ukrainie, Malcie, Uzbekistanie, a kolejne rynki zagraniczne są w trakcie rejestracji. Biomed Lublin sprzedaje je również do Chorwacji, Turcji, Urugwaju, Litwy, Grecji, a w ostatnim czasie do grona odbiorców dołączyła Wielka Brytania. Należy też dodać, że prowadzone są zaawansowane negocjacje z partnerami na nowych rynkach, nie tylko europejskich Natomiast szczepionka przeciwgruźlicza BCG znajduje nabywców w Polsce (jedyny dostawca), Czechach, Słowenii, Litwie, Łotwie, Bośni i Hercegowinie, Malcie, na Węgrzech i w Australii. Co ważne, z powodu wojny w Ukrainie zapotrzebowanie na szczepionkę wzrasta, a spółka jest gotowa na zwiększenie produkcji i dostaw do aktualnych odbiorców oraz na nowe rynki, wymieniła spółka.

"W 2021 roku wytwarzanie produktów BCG, krwiopochodnych, biologicznych tj. Distreptazy oraz probiotyków było niewątpliwie kluczowe. Nowe obszary biznesowe - produkty oraz usługi - stały się ważną częścią dalszego rozwoju, które przyspieszą wzrost przychodów. Ostatnie miesiące upływają pod znakiem wielu negocjacji, projektów związanych z rozwojem produktów, form podania, potencjalnej produkcji kontraktowej, a co najważniejsze otwierania nowych rynków zbytu poprzez tzw. import permit i co najważniejsze rejestracje w nowych rynkach" - dodał Świniarski.

Analizując aktualną sytuację nie można pominąć kwestii wyzwań makroekonomicznych oraz wojny w Ukrainie. Rosnące koszty przyspieszyły decyzje Biomedu o weryfikacji polityki cenowej (renegocjacje cen, umów) oraz optymalizacji kosztów, podkreślono także.

"Równocześnie warto zaznaczyć, że rosnący eksport i wysokie kursy walut będą miały niewątpliwie pozytywny wpływ na dochody spółki. Pomimo wyzwań obserwujemy zwiększone zapotrzebowanie na część naszych produktów w Polsce i krajach Europy Środkowej. W 2022 roku spodziewamy się znaczącego wzrostu sprzedaży dzięki zwiększonej produkcji i sprzedaży kluczowych produktów, a także pracy nad dalszą ekspansją na rynki zagraniczne" - powiedział prezes.

Długoterminowy rozwój spółki mają zapewnić strategiczne inwestycje w produkty BCG. W ramach tych przedsięwzięć powstaje Centrum Badawczo-Rozwojowe i badań klinicznych Onko BCG oraz nowy zakład produkcyjny Onko BCG. Łączne nakłady inwestycyjne na strategiczne projekty wyniosą 130,2 mln zł.

"Oba projekty mają najwyższy priorytet i są realizowane zgodnie z planem. Realizacja tych inwestycji pozwoli nam zwiększyć kilkukrotnie potencjał produkcyjny produktów BCG, a dzięki rejestracji produktów BCG na rynkach zagranicznych zabezpieczyć dostępność dla zagranicznych pacjentów, jak również skutecznie konkurować na nowych rynkach. Będzie to jeden z głównych czynników naszej skokowej poprawy wyników oraz wejścia Biomedu na nowe poziomy przychodów ze sprzedaży" - zakończył Świniarski.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.

