Reklama

"Staramy się, żeby capex obejmował wydatki niezbędne na amortyzację plus 20-25%. Zakładam, że w tym roku będzie to 110-115 mln zł" - powiedział Jarczyński podczas konferencji prasowej.

W I kwartale 2022 r. nakłady inwestycyjne grupy wyniosły niespełna 40 mln zł, w porównaniu do 36 mln zł rok wcześniej.

"Z tego w segmencie papieru było to 26 mln zł, ciut mniej niż przed rokiem, za to zwiększyliśmy nakłady w segmencie celulozy" - dodał Jarczyński.

Jak podkreślił, w tym roku spółka nie przewiduje pozyskiwać zewnętrznego finansowania.

"Zaplanowane inwestycje istotnych środków będą potrzebowały w latach 2023-2025 i wtedy będziemy się posiłkować finansowaniem zewnętrznym" - podsumował.

W całym 2021 roku nakłady inwestycyjne Arctic Paper wyniosły około 100 mln zł.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,41 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)