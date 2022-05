Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 2,44 mln zł wobec 2,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Jednostkowe przychody ze sprzedaży sięgnęły 7,32 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 5,33 mln zł rok wcześniej.

"W I kwartale 2022 r. spółka wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 7 mln 319 tys. zł, co było wynikiem wyższym o 37,4% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2021 roku. Uzyskany wynik netto był jednak zbliżony do wyniku uzyskanego w analogicznym okresie ubiegłego roku. Główną przyczyną takiego wyniku było obniżenie stawki refundacji za badania diagnostyczne w kierunku SARS-CoV-2 przez Narodowy Fundusz Zdrowia, z 280 zł za badanie do 113 zł z końcem ubiegłego roku. W pierwszym kwartale bieżącego roku spółka wykonała przeszło 23,5 tysiąca badań diagnostycznych tego rodzaju, co było ilością większą o ponad 45% od ilości badań SARS-CoV-2 w I kwartale 2021 r (16,1 tysiąca badań). Pomimo tego przychody z tytułu świadczenia badań diagnostycznych SARS-CoV-2 wyniosły w pierwszym kwartale bieżącego roku przeszło 2,6 mln zł i były niższe od przychodów z tego tytułu w analogicznym okresie 2021 o ponad 42% (4,5 mln zł). Miało to przełożenie na ostateczny wynik finansowy netto" - czytamy w raporcie.

Najbardziej istotnym źródłem przychodów spółki w analizowanym okresie była sprzedaż zestawów odczynników i materiałów do sekwencjonowania nanoporowego dla Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, która wyniosła ponad 3,8 mln zł i stanowiła 52% przychodów emitenta ogółem, podano również.

genXone działa w branży biotechnologicznej i zajmuje się wykorzystaniem technologii sekwencjonowania nanoporowego (NGS) w wielu obszarach nauki i biznesu, m.in. w diagnostyce genetycznej, przemyśle spożywczym, weterynarii czy rolnictwie. Akcje spółki są notowane na NewConnect od 2020 r.

