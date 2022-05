Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 1,61 proc. i wyniósł 32.637,19 pkt.

S&P 500 na koniec dnia zyskał 1,99 proc. i wyniósł 4.057,84 pkt.

Nasdaq Composite wzrósł 2,68 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.740,65 pkt.

„Po paru tygodniach spadków, rynki próbują się odbić po mniej jastrzębim od oczekiwań tonie Fedu ze środowych minutes i obiecujących wynikach kwartalnych spółek handlu detalicznego" - powiedział Mike Loewengart, dyrektor zarządzający ds. strategii inwestycyjnej w E*Trade.

„Oczekujemy, że rynki nadal będą koncentrować się na inflacji i działaniach banków centralnych, obawach o globalny wzrost PKB oraz politykę +zero-Covid+, a także inwazję Rosji na terenach Ukrainy. Pozytywne informacje na temat któregokolwiek z tych czynników rynkowych mogą znacznie poprawić sentyment dla aktywów ryzykownych” – powiedział Fraser Lundie, szef działu instrumentów o stałym dochodzie w Federated Hermes Limited.

Z opublikowanego w środę protokołu z ostatniego posiedzenia Rezerwy Federalnej USA wynika, że wielu członków Fed opowiedziało się za podwyżkami stóp procentowych w USA o 50 pb na nadchodzących posiedzeniach. Pod koniec roku Fed będzie na dobrej pozycji, by ocenić skutki obecnego cyklu zacieśniania polityki monetarnej.

Produkt Krajowy Brutto USA w pierwszym kwartale spadł o 1,5 proc. w ujęciu zanualizowanym (SAAR) kwartał do kwartału. Oczekiwano -1,3 proc. wobec -1,4 proc. w I wyliczeniu.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 210 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 215 tys. wobec 218 tys. poprzednio.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 1,346 mln w tygodniu, który skończył się 14 maja. Analitycy oczekiwali 1,31 mln wobec notowanych poprzednio 1,315 mln, po rewizji z 1,317 mln.

"Te liczby sugerują, że mamy nadal bardzo silny rynek pracy. To właśnie dochody pracowników napędzają wydatki konsumenckie, dlatego kondycja konsumenta zależy od rynku pracy" - powiedział Michael Feroil, główny ekonomista na USA w JPMorgan.

Akcje Macy's rosły o 18 proc. po tym, jak firma podniosła prognozy zysku na 2022 r.

Notowania Twittera zwyżkowały ponad 5 proc. po tym, jak miliarder Elon Musk przeznaczy więcej własnego majątku na sfinansowanie transakcji przejęcia Twittera o wartości 44 mld USD. Ze zgłoszenie SEC wynika, że Musk zaangażował 33,5 mld USD w kapitału własnego, w porównaniu z poprzednimi 27,25 mld USD.

Akcje producenta chipów Nvidii rosły o 5 proc. po tym, jak dyrektor finansowy firmy powiedział, że Nvidia spowolni zatrudnianie.

Notowania Snowflake spadły ponad 4 proc. po tym, jak prognozy firmy dotyczące marży operacyjnej okazały się niższe niż oczekiwano.

Williams-Sonoma zwyżkował o 11 proc. po pobiciu szacunków dotyczących zysków za I kw.

Dollar General zwyżkował ponad 14 proc., bo wyniki za pierwszy kwartał były lepsze od oczekiwań.

Dollar Tree szedł w górę ponad 20 proc. Sprzedaż w I kw. była wyższa niż prognozowano.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na lipiec są wyceniane po ok. 114 USD za baryłkę, po wzroście o 3,7 proc., lipcowe futures na Brent idą w górę o ok. 3 proc. do ok. 117 USD/b.