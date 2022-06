Reklama

"Za nami bardzo udany rok. W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku osiągnęliśmy po raz kolejny rekordowe wyniki - składkę zarobioną wraz z przychodami z pośrednictwa w likwidacji szkód na zlecenie innych zakładów ubezpieczeń na poziomie 92 165 tys. zł, co stanowi wzrost o 15,9% w stosunku do poprzedniego roku. Z kolei wypracowany w tym okresie zysk netto wynosi 10 230 tys. zł, czyli jest wyższy o 64,6% w porównaniu do 2020 roku. To duża zasługa naszych partnerów, czyli brokerów i agentów, oraz całego zespołu TU Zdrowie" - powiedział prezes TU Zdrowie Aleksander Roda, cytowany w komunikacie.

W 2021 roku TU Zdrowie zakończyło jeden ze swoich kluczowych projektów, czyli modyfikację Panelu Ubezpieczającego. Został on wzbogacony o szereg nowych funkcjonalności dających działom personalnym pełną kontrolę nad polisą zdrowotną dla pracowników. Ponadto panel daje możliwość komunikowania się i wymiany dokumentów bez konieczności używania poczty elektronicznej, podkreślono.

"Nieustannie pracujemy także nad rozwojem oferty produktowej. W 2021 roku wdrożyliśmy program zdrowotny 'Powrót do zdrowia po Covid-19' skierowany do osób, u których stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Program ten może stanowić dopełnienie oferty towarzystw zakładów ubezpieczeń posiadających w swojej ofercie polisy na życie. Obecnie również pracujemy nad wdrożeniem kolejnego programu zdrowotnego 'Mój Kardiolog'" - dodał Roda.

Ubezpieczeni w TU Zdrowie korzystają już łącznie z sześciu różnych programów zdrowotnych. W poprzednich latach uruchomione zostały programy: "Mój Onkolog", "Mój Dietetyk", "Mój Ortopeda", "Leczenie po Wypadku Drogowym" i "Kontynuacja Leczenia Szpitalnego". Ponadto TU Zdrowie realizuje programy zdrowotne dla innych towarzystw ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Zdrowie SA działa na polskim rynku zdrowia od ponad 11 lat i jest jedynym towarzystwem ubezpieczeń specjalizującym się w opiece zdrowotnej dla pracowników firm. W ramach swojej oferty firma ubezpiecza ponad 170 tysięcy osób, które mogą korzystać z placówek medycznych w 650 miejscowościach w całym kraju. Większościowym właścicielem TU Zdrowie jest Neuca.

