Reklama

Reklama

"W ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku obrotowego 2022 kontynuowana była ekspansja nowych sklepów wszystkich naszych marek. Liczba otwieranych sklepów przewyższyła prognozy - w ciągu półrocza otwarto 235 nowe sklepy netto, bez uwzględnienia wpływu zamknięcia przynoszących straty 43 sklepów Fultons (Fultons zostało przejęte przez Poundland w roku obrotowym 2021). Podwyższamy nasz cel, którym obecnie jest otwarcie około 450 nowych sklepów netto w Grupie w ciągu całego roku" - czytamy w komunikacie.

W I połowie Grupa otworzyła rekordową liczbę nowych sklepów PEPCO - 202, w tym 84 sklepy na rynkach Europy Zachodniej - w Austrii, Włoszech i Hiszpanii, gdzie początek działalności przyniósł bardzo dobre wyniki, których wysoki poziom jest utrzymywany, wskazano.

"We Włoszech, pierwszym zachodnioeuropejskim regionie, w którym PEPCO rozpoczęło działalność, niemal podwoiliśmy liczbę naszych sklepów - z 25 na koniec roku obrotowego 2021 do 49 na koniec pierwszego półrocza roku bieżącego. Włochy, gdzie PEPCO rozpoczęło działalność we wrześniu 2020 roku, są najbardziej dojrzałym rynkiem w Europie Zachodniej i chociaż liczba transakcji w tym kraju jest taka sama jak w pozostałej części Grupy i wynosi 3 000 tygodniowo, średnia wartość koszyka jest znacznie większa (do 85% wyższa) niż w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki temu mamy pewność, że dysponujemy potencjałem, który pozwoli nam przekroczyć założone cele inwestycyjne w Europie Zachodniej" - czytamy dalej.

W Hiszpanii, gdzie pierwszy sklep PEPCO otwarto w kwietniu 2021 roku, wyniki są wyższe od planowanych. Obecnie na rynku tym Grupa posiada 40 sklepów, a w pierwszych sześciu miesiącach roku obrotowego 2022 otworzyła kolejnych 27. W Austrii, gdzie rozpoczęła działalność we wrześniu 2021 r., ma 36 sklepów. Poza UE, szczególnie wysokie obroty osiągają sklepy w Serbii, wymieniono także.

"Po zakończeniu omawianego okresu, pod koniec kwietnia, otworzyliśmy nasz pierwszy sklep w Niemczech, w Berlinie. Wstępne wyniki są pozytywne. Będziemy w dalszym ciągu otwierać kolejne sklepy w tym kraju. Wejście na rynki Niemiec, Hiszpanii i Włoch zwiększa nasz rynek docelowy ponad trzykrotnie" - napisano w komunikacie.

W Grupie Poundland otwarto 33 nowe sklepy netto, co oznacza wzrost o 6,7% r/r. W tej liczbie 26 nowych sklepów stanowiły placówki pod marką Dealz, w większości w Europie Środkowo-Wschodniej, w Polsce.

"Testujemy również model franczyzowy, w ramach którego sprzedajemy odzież PEPCO i asortyment ogólny w formacie store-in-store. Uważamy, że jest to skuteczny sposób wejścia na rynki, które oferują stosunkowo niewielką skalę lub możliwości osiągnięcia zysku w kategoriach bezwzględnych. Wstępne wyniki sprzedaży są dobre, w bieżącym roku obrotowym planujemy otwarcie w ramach programu pilotażowego do 25 takich sklepów" - napisano także.

"Pomimo niestabilności warunków handlowych, Grupa szczyci się wiodącą ofertą w rozwijającym się sektorze rynku detalicznego i pozostaje na dobrej drodze do tego by zrealizować prognozy na cały rok, o ile nie nastąpi dalsze znaczące pogorszenie warunków makroekonomicznych" - podsumowano w informacji.

Pepco Group prowadzi działalność w dwóch segmentach rynkowych: poprzez PEPCO (sieć wielobranżowych sklepów dyskontowych) oraz Poundland/Dealz (sieć sklepów działających w modelu zakupów impulsowych artykułów spożywczych, ogólnego przeznaczenia, sezonowych i artykułów pierwszej potrzeby sprzedawanych w formule cen jednorodnych). Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2021 r.

(ISBnews)