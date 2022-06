Reklama

Do obrotu trafi łącznie 1 213 750 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B, o wartości nominalnej 0,1 zł za każdą akcję.

"Dołączenie do grona spółek publicznych jest jednym z kluczowych założeń przyjętych w strategii rozwoju Games Box. Liczymy na to, że debiut na NewConnect umożliwi nam dotarcie do szerokiego grona partnerów biznesowych oraz inwestorów" - powiedział prezes Games Box Tomasz Supeł, cytowany w komunikacie.

Games Box w swoim modelu biznesowym zakłada produkcję oraz dystrybucję kilku gier rocznie o średnich budżetach, przy utrzymaniu niskich kosztów działalności operacyjnej spółki. Równocześnie studio dywersyfikuje źródło przychodów poprzez portowanie gier na wszystkie dostępne platformy. Jednym z celów spółki jest wyszukiwanie interesujących i niezagospodarowanych pomysłów na IP nowych gier.

"Naszym celem jest stworzenie spółki dochodowej, cyklicznie dzielącej się zyskiem z akcjonariuszami. Rozwój organiczny opieramy o produkcji minimum dwóch gier rocznie, przy jednoczesnej pre-produkcji co najmniej kilku projektów. Warto podkreślić, że w kwestii marketingu korzystamy ze wsparcia Ultimate Games oraz PlayWay" - dodał Supeł.

Obecnie Games Box pracuje nad dwoma własnymi tytułami. W portfolio produkcyjnym znajduje się taktyczny symulator - "Riot Control Simulator" oraz gra akcji - "Repo Man". Premiery planowane są w 2023 roku. Aktualnie w trakcie przygotowania są także pre-produkcje i trailery "Spy Simulator" oraz gry o roboczym tytule "Graffiti Artist Simulator/Spray it". Zapowiedzi obu gier zostaną zaprezentowane w drugiej połowie tego roku, podkreślono.

"Aktualnie jesteśmy w fazie zaawansowanych prac nad naszymi obiema grami. Niedawno zatwierdziliśmy kolejny milestone do 'Riot Control Simulator'. Na ten moment poziom globalnych wishlist każdego z naszych tytułów, jeszcze przed kampanią marketingową, przekracza 18 tys. graczy. Jeszcze w tym roku przedstawimy wersje demonstracyjne obu produkcji. Cieszymy się z dobrego odbioru naszych gier i liczymy na to, że przyszłoroczne premiery okażą się sukcesem, które bezpośrednio przełożą się na wysoką sprzedaż tytułów" - zakończył prezes.

Games Box to producent i wydawca gier wideo na komputery stacjonarne i konsole, wywodzący się z grupy kapitałowej Ultimate Games. Spółka koncentruje się na produkcji gier, których pełne wersje będą powstawać w oparciu o zainteresowanie graczy.

(ISBnews)