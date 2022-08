Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 377,71 mln zł wobec 250,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA wyniósł w II kw. br. 450,61 mln zł wobec 309,91 mln zł zysku rok wcześniej, a marża EBITDA - odpowiednio: 9,22% wobec 9,53%.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 886,68 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 3 250,33 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2022 r. spółka miała 464,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 341,01 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 8 740,94 mln zł w porównaniu z 6 011,03 mln zł rok wcześniej.

"Znacząca poprawa przychodów jest wynikiem rozwoju sieci sklepów Dino o nowe placówki oraz wzrostu przychodów w istniejących sklepach (like for like, LfL). 45,4-proc. wzrostowi przychodów ze sprzedaży w I półroczu 2022 r., towarzyszył blisko 33-proc. wzrost liczy zakupów zrealizowanych przez konsumentów w sklepach Dino w tym okresie, w stosunku do analogicznego okresu 2021 r." - czytamy w raporcie.

Wzrost sprzedaży LfL wyniósł w I półroczu 2022 r. 25,5%. W II kw. 2022 r. wzrost sprzedaży LfL wyniósł 29,8%. Równocześnie liczba zakupów dokonanych w sklepach LfL wzrosła w I półroczu o blisko 15% r/r, podano także.

"W II kw. 2022 r. uruchomionych zostało 96 nowych sklepów Dino. Łącznie w I półroczu 2022 r. otwarte zostały 162 nowe sklepy w stosunku do 150 w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na dzień 30 czerwca 2022 r. sieć Dino liczyła 1975 marketów, o 353 więcej niż przed rokiem" - czytamy dalej w raporcie.

Nakłady inwestycyjne w I poł. br. wyniosły 727 mln zł wobec 711 mln zł rok wcześniej, podała spółka w prezentacji wynikowej.

Zysk EBITDA wyniósł w I poł. br. 783,42 mln zł wobec 552,69 mln zł zysku rok wcześniej, a marża EBITDA - odpowiednio: 8,96% wobec 9,19%.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 361,26 mln zł wobec 248,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Dino Polska to wiodący gracz w segmencie supermarketów proximity w Polsce, zlokalizowanych głównie w zachodniej części Polski, o średniej powierzchni sali sprzedaży wynoszącej ok. 400 m2. Spółka zadebiutowała na GPW w 2017 r.

