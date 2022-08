Cedrob podwyższył cenę w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż 3 772 499 tys. akcji Gobarto, stanowiących 13,57% kapitału, do 8 zł z 7,25 zł za akcję, podał podmiot pośredniczący Ipopema. Przesunięto także termin zapisów: potrwają one od 1 lipca do 8 września (zamiast od 1 lipca do 29 sierpnia br.).

Reklama Jak informowano w końcu czerwca, wzywający zamierza nabyć 100% akcji oraz zamierza podjąć działania, których celem będzie wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW. W pozostałym zakresie treść wezwania pozostaje bez zmian, podkreślono. Gobarto to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka jest notowana na GPW od 2002 r. (ISBnews)