Gobarto złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek ws. przejęcia kontroli nad Al Ba Podlaskie Centrum Mięsne Żuraw i Gryko Sp. J. z siedzibą w Białymstoku oraz Franko Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, podał Urząd.

"Zamierzona koncentracja przedsiębiorców ma na celu rozszerzenie zasięgu geograficznego dotychczas prowadzonej działalności handlowej na terenie Polski oraz zwiększenie potencjału handlowego i produkcyjnego Grupy Gobarto oraz Grupy Cedrob. Przejęcie kontroli nad spółkami wpisuje się w strategię działania Gobarto S.A., polegającą m.in. na rozwijaniu sieci hurtowni, bowiem poprzez przejęcie kontroli Gobarto S.A. rozszerzy zakres działania terytorialnego segmentu dystrybucyjnego, zwiększając ekspansję w zakresie mięsa, drobiu i wędlin" - czytamy w komunikacie.

Gobarto należy do grupy kapitałowej Cedrob, która prowadzi działalność przede wszystkim na rynkach: produkcji i wprowadzania do obrotu mięsa drobiowego i wędlin, produkcji i wprowadzania do obrotu mięsa wieprzowego i wędlin oraz hurtowego obrotu mięsem i wędlinami, a także w zakresie produkcji paszy dla zwierząt gospodarskich, produkcji piskląt sztucznie lężonych, hodowli trzody chlewnej i uprawy zbóż. Gobarto jest częścią grupy kapitałowej, którą aktualnie tworzy ok. 30 firm z branży rolno-spożywczej.

Al Ba Podlaskie Centrum Mięsne Żuraw i Gryko Sp. J. oraz Franko Dystrybucja Sp. z o.o. są kontrolowane przez cztery osoby fizyczne. Obie spółki prowadzą działalność na rynku hurtowego obrotu mięsem i wędlinami w północno-wschodniej części kraju, podano także.

(ISBnews)