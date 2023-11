Gobarto odnotowało 22,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 24,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 31,69 mln zł wobec 32,34 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 44,51 mln zł wobec 13,39 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 843,02 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 699,98 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 94,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 34,01 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 503,92 mln zł w porównaniu z 1 857,94 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 156,45 mln zł wobec 87,79 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Kluczowym zdarzeniem w tym okresie było utrzymywanie się cen trzody na wysokim poziomie. W końcówce drugiego kwartału oraz w kolejnych tygodniach drugiego kwartału ceny trzody uległy wzrostowi z poziomu ok 2,33 euro/kg do poziomu 2,5 euro/kg. Jest to kluczowa informacja dla rentowności w segmencie trzoda, gdyż ceny te pozwalają na generowanie wysokich zysków w hodowli. Na poniższym wykresie mamy przedstawione notowania na giełdzie niemieckiej. Wzrost cen żywca na giełdzie niemieckiej jest spowodowany sukcesywnym zmniejszaniem pogłowia trzody chlewnej w Polsce oraz w Niemczech, jak i w całej Unii Europejskiej. Według informacji ARiMR, na 30 czerwca 2023 roku pogłowie trzody chlewnej w Polsce wyniosło zaledwie 9,2 mln sztuk, tj. aż o 4% mniej w porównaniu z analogicznym okresem w 2022 r." - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 7,48 mln zł wobec 18,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Gobarto należy do grupy kapitałowej Cedrob, która prowadzi działalność przede wszystkim na rynkach: produkcji i wprowadzania do obrotu mięsa drobiowego i wędlin, produkcji i wprowadzania do obrotu mięsa wieprzowego i wędlin oraz hurtowego obrotu mięsem i wędlinami, a także w zakresie produkcji paszy dla zwierząt gospodarskich, produkcji piskląt sztucznie lężonych, hodowli trzody chlewnej i uprawy zbóż. Gobarto jest częścią grupy kapitałowej, którą aktualnie tworzy ok. 30 firm z branży rolno-spożywczej.

