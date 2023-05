Cedrob zaprosił do składania ofert sprzedaży nie więcej niż 2 651 156 akcji, czyli 9,54% kapitału i głosów Gobarto po 17,6 zł za akcję. Intencją Cedrob jest osiągnięcie 100% udziału w kapitale zakładowym Gobarto i wycofanie wszystkich akcji Gobarto z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, podał Cedrob.

Spółka wskazała, że proponowana cena uwzględnia istotną premię zarówno do średniej ceny akcji Gobarto z ostatnich sześciu miesięcy (tj. 9,29 zł), jak i ostatnich trzech miesięcy (tj. 10,86 zł), tj. odpowiednio 89% i 62%, jak i do bieżącej ceny rynkowej akcji Gobarto, tj. 43% w stosunku do kursu zamknięcia z 30 maja 2023 r., który wyniósł 12,3 zł. Jednocześnie zaproponowana przez Cedrob cena przekracza wartość księgową na jedną akcję Gobarto, jaka została ujawniona w ostatnim opublikowanym skonsolidowanym raporcie okresowym na 31 marca 2023 r., tj. 17,56 zł.

"Zaproponowana cena, uwzględniająca bardzo wysoką premię, jest wyższa od wartości księgowej na akcję. W ciągu ostatnich kilkunastu lat kurs akcji Gobarto ani razu nie osiągnął proponowanej wartości. Akcje spółki notowane są w systemie notowań jednolitych z dwoma fixingami, co oznacza, że ich płynność jest bardzo ograniczona. To istotny aspekt z punktu widzenia akcjonariuszy spółki rozważających sprzedaż walorów" - powiedział prezes Cedrobu Andrzej Goździkowski, cytowany w komunikacie.

Obecnie Cedrob ma 25 149 073 akcji Gobarto, co stanowi 90,46% udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów. W przypadku osiągnięcia progu 95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Gobarto, Cedrob zamierza przeprowadzić procedurę przymusowego wykupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych (squeeze out).

Zapisy będą przyjmowane w dwóch terminach: - w ramach pierwszego terminu od 1 czerwca, do 27 czerwca 2023 r. (do godziny 17:00), z rozliczeniem transakcji nabycia nie później niż 30 czerwca 2023 r., - w ramach drugiego terminu od 28 czerwca, do 25 lipca 2023 r. (do godziny 17:00), z rozliczeniem transakcji nabycia nie później niż 28 lipca 2023 r., podano.

Podmiotem pośredniczącym w wykonaniu i rozliczeniu transakcji nabycia akcji w ramach zaproszenia jest Ipopema Securities.

W marcu br. Cedrob ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży 3 101 642 akcji Gobarto, stanowiących 11,16% kapitału, a oferty były przyjmowane w dniach 3-14 kwietnia.

Gobarto to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka jest notowana na GPW od 2002 r.

(ISBnews)