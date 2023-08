Gobarto odnotowało 37,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 5,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 45,99 mln zł wobec 9,67 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 58,11 mln zł wobec 21,91 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 851,15 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 638,4 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2023 r. spółka miała 71,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 9,35 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1660,9 mln zł w porównaniu z 1157,96 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 112,06 mln zł wobec 42,92 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Przychody eksportowe w I półr. br. wzrosły o 32,9% r/r do 159,53 mln zł; ich udział w całości przychodów spadł o 0,76 pkt proc. r/r do 9,6%, podano w sprawozdaniu zarządu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 8,64 mln zł wobec 14,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Gobarto należy do grupy kapitałowej Cedrob, która prowadzi działalność przede wszystkim na rynkach: produkcji i wprowadzania do obrotu mięsa drobiowego i wędlin, produkcji i wprowadzania do obrotu mięsa wieprzowego i wędlin oraz hurtowego obrotu mięsem i wędlinami, a także w zakresie produkcji paszy dla zwierząt gospodarskich, produkcji piskląt sztucznie lężonych, hodowli trzody chlewnej i uprawy zbóż. Gobarto jest częścią grupy kapitałowej, którą aktualnie tworzy ok. 30 firm z branży rolno-spożywczej.

(ISBnews)