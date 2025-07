Program "Mój Prąd 6.0"

Program "Mój Prąd 6.0" to szósta edycja popularnego programu dofinansowania instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii w Polsce, skierowana do osób fizycznych - prosumentów, którzy wytwarzają energię na własne potrzeby i mają umowę kompleksową na sprzedaż energii do sieci. Program "Mój Prąd 6.0" cieszy się rekordowym zainteresowaniem, szczególnie w zakresie dofinansowania przydomowych magazynów energii. Jak poinformowała Hennig-Kloska, do tej pory złożono prawie 60 tysięcy wniosków o łącznej wartości ponad 828 milionów złotych na magazyny energii elektrycznej.

Reklama

Kto może skorzystać z programu "Mój Prąd"?

Program "Mój Prąd" jest przeznaczony dla osób fizycznych, które:

Wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby.

Mają podpisaną umowę sprzedaży na wprowadzanie energii elektrycznej wyprodukowanej w mikroinstalacji do sieci.

Dofinansowanie wypłacane jest w formie dotacji, która pokrywa do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Program "Mój Prąd 6.0". Na co można uzyskać dofinansowanie i ile?

W ramach programu "Mój Prąd 6.0" można otrzymać wsparcie finansowe na instalację paneli fotowoltaicznych (PV) lub mikroinstalację fotowoltaiczną w połączeniu z magazynem energii, lub magazynem ciepła. Program jest skierowany do prosumentów (czyli osób jednocześnie produkujących i konsumujących prąd), którzy ponieśli wydatki na swoje instalacje fotowoltaiczne po 1 stycznia 2021 roku. Aby zakwalifikować się do najnowszej edycji programu, prosument musi rozliczać się w systemie net-billing. W przypadku instalacji fotowoltaicznych zgłoszonych do przyłączenia do sieci od 1 sierpnia 2024 roku, aby otrzymać dotację, konieczne jest również zainwestowanie w magazyn energii lub magazyn ciepła. W szóstej edycji programu obowiązują następujące kwoty dofinansowania:

Mikroinstalacja PV z magazynem energii i/lub magazynem ciepła: do 7 tys. zł.

Mikroinstalacja PV bez magazynu: do 6 tys. zł.

Magazyn energii cieplnej (o minimalnej pojemności 20 dm³): do 5 tys. zł.

Magazyn energii elektrycznej (o minimalnej pojemności 2 kWh): do 16 tys. zł.

Terminy i budżet programu "Mój Prąd 6.0"

Szósta edycja programu "Mój Prąd" rozpoczęła się 2 września 2024 roku. Termin składania wniosków był kilkukrotnie wydłużany, a budżet programu zwiększany. Zgodnie z ostatnimi aktualizacjami, nabór wniosków będzie prowadzony do 31 października 2025 roku lub do momentu wyczerpania środków. Początkowo na tę edycję przeznaczono 400 milionów złotych. Następnie budżet zwiększono do 1,25 miliarda złotych. Na początku marca tego roku dołożono kolejne 600 milionów złotych, co daje obecny budżet programu w wysokości 1,85 miliarda złotych.

Kluczowe informacje o programie "Mój Prąd 6.0"