Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa zapotrzebowanie budynku na energię niezbędną do jego użytkowania. Obejmuje to energię potrzebną do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, a także chłodzenia i oświetlenia (w przypadku budynków niemieszkalnych). Dokument zawiera również kluczowe dane, takie jak klasa energetyczna budynku, informacje o zainstalowanych źródłach ciepła oraz wskaźniki efektywności energetycznej. Nierzadko w jego treści znajdują się również praktyczne zalecenia, które mają na celu poprawę wydajności energetycznej nieruchomości, np. poprzez termomodernizację budynku czy wymianę instalacji grzewczej. Dokument ten pozwala ocenić efektywność energetyczną nieruchomości i wskazuje, jak duże są roczne koszty jej eksploatacji pod kątem zużycia energii. Ma to na celu promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększenie świadomości ekologicznej.

Kto ma obowiązek posiadania świadectwa energetycznego?

Obowiązek posiadania świadectwa energetycznego dotyczy właścicieli lub zarządców każdej nieruchomości, która jest przedmiotem sprzedaży lub najmu. Dotyczy to zarówno budynków mieszkalnych, jak i użytkowych. Oznacza to, że jeśli planujesz sprzedać mieszkanie, dom, lokal użytkowy, lub wynająć nieruchomość, musisz przedstawić najemcy lub kupującemu ważne świadectwo energetyczne.

Podsumowując, zgodnie z przepisami, obowiązek posiadania świadectwa energetycznego pojawia się w trzech kluczowych momentach:

Przy sprzedaży nieruchomości (domu, mieszkania, lokalu użytkowego). Przy wynajmie nieruchomości (obowiązek ten dotyczy całej nieruchomości, a nawet pojedynczego pokoju). W momencie oddawania do użytku nowo wybudowanego obiektu.

Właściciel lub zarządca nieruchomości jest zobowiązany do przekazania tego dokumentu stronie kupującej, lub najemcy. Od 28 kwietnia 2023 roku certyfikat może być dostarczony w jednej z dwóch form:

Tradycyjnej (papierowej), która musi posiadać unikalny numer nadany w centralnym rejestrze oraz podpis osoby uprawnionej do jego wystawienia.

Elektronicznej, również z numerem rejestracyjnym, ale poświadczonej podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym.

Standardowo świadectwo zachowuje ważność przez 10 lat, chyba że w tym czasie dokonano modernizacji, które mogły wpłynąć na zużycie energii (np. wymiana okien, ocieplenie ścian, zmiana systemu ogrzewania). W takim przypadku konieczne jest sporządzenie nowego dokumentu.

Ile kosztuje wyrobienie świadectwa energetycznego?

Koszty uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej mogą się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak:

Typ nieruchomości: Mieszkanie, dom jednorodzinny, czy lokal użytkowy.

Powierzchnia nieruchomości: Im większa powierzchnia, tym wyższa cena.

Lokalizacja: Ceny mogą się różnić w zależności od regionu Polski.

Stopień skomplikowania budynku: Na przykład obecność skomplikowanych systemów grzewczych czy wentylacyjnych.

Orientacyjnie, ceny wahają się zazwyczaj od 200-300 zł za małe mieszkanie do nawet 1000 zł lub więcej za duży dom jednorodzinny czy skomplikowany budynek użytkowy. Należy pamiętać, że dokument ten może być wystawiony wyłącznie przez certyfikowanego audytora, który posiada odpowiednie kwalifikacje i jest zarejestrowany w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.Warto porównać oferty kilku audytorów energetycznych, aby znaleźć najkorzystniejszą cenę.

Kto jest zwolniony z obowiązku posiadania świadectwa energetycznego?

Istnieją pewne wyjątki od obowiązku posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej. Zgodnie z przepisami, zwolnione są m.in.:

Budynki mieszkalne użytkowane nie dłużej niż 4 miesiące w roku.

Budynki wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m².

Budynki podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Budynki w budowie, dla których nie wydano jeszcze pozwolenia na użytkowanie.

Budynki gospodarcze, inwentarskie oraz magazynowe, które nie posiadają instalacji grzewczej i chłodzącej.

Budynki kościołów i innych miejsc kultu.

Szczegółowe omówienie znaczenia i wymogów świadectwa charakterystyki energetycznej

Certyfikat energetyczny, formalnie nazywany świadectwem charakterystyki energetycznej, jest dokumentem o fundamentalnym znaczeniu przy transakcjach sprzedaży i wynajmu nieruchomości, a także podczas ich eksploatacji. Chociaż jego uzyskanie nie jest konieczne w każdej sytuacji, przepisy precyzyjnie określają, kiedy staje się on wymogiem prawnym. Warto zapoznać się z najważniejszymi zasadami dotyczącymi tego dokumentu, zwłaszcza po nowelizacji prawa, która weszła w życie 28 kwietnia 2023 roku.

Świadectwo energetyczne a nowe obowiązki w ogłoszeniach dotyczących nieruchomości

Istotną zmianą wprowadzoną 28 kwietnia 2023 roku jest wymóg informacyjny w ogłoszeniach o sprzedaży lub wynajmie. Jeżeli dla danej nieruchomości sporządzono świadectwo energetyczne, w treści anonsu należy obligatoryjnie podać:

Wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na energię użytkową (EU), końcową (EK) oraz pierwotną nieodnawialną (EP).

Procentowy udział odnawialnych źródeł w całkowitym zapotrzebowaniu na energię końcową.

Wielkość emisji dwutlenku węgla (CO₂).

Konsekwencje braku świadectwa energetycznego i wyjątki od reguły

Fakt przekazania świadectwa energetycznego musi zostać odnotowany w treści aktu notarialnego przy sprzedaży nieruchomości. W sytuacji, gdy sprzedający nie przekaże dokumentu, notariusz jest zobligowany do poinformowania go o prawnym obowiązku oraz o ryzyku nałożenia kary grzywny za jego niedopełnienie. Istnieją jednak sytuacje, w których świadectwo nie jest wymagane. Obowiązek ten nie dotyczy właścicieli, którzy wykorzystują nieruchomość (dom lub mieszkanie) wyłącznie na własne potrzeby i nie planują jej sprzedawać ani wynajmować. Wymóg posiadania certyfikatu dotyczy generalnie budynków oddanych do użytku po 2009 roku oraz wszystkich starszych, które są przedmiotem transakcji rynkowych.

Brak świadectwa charakterystyki energetycznej przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości może skutkować karą grzywny w wysokości do 5000 zł. Dodatkowo notariusz może pouczyć sprzedającego lub wynajmującego o konieczności przedłożenia dokumentu, a kupujący lub najemca może mieć podstawy do odstąpienia od umowy, lub dochodzenia roszczeń.