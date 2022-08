Reklama

"Nowelizacja ustawy refundacyjnej jest w trakcie procedowania. Obecnie wróciła z konsultacji społecznych. Spodziewamy się głosowań w Sejmie do końca roku i wejścia jej w życie od początku przyszłego roku. W tym projekcie przewidywany jest wzrost marży urzędowej o 1% do 6%. Odnosząc to do naszej struktury sprzedaży, to my spodziewamy się sprzedaży powyżej 10 mld zł, a ok. 30% tej sprzedaży to leki refundowane. Tak że ten 1% wzrostu marży należy odnieść do tych ponad 3 mld zł sprzedaży leków refundowanych, których spodziewamy się w przyszłym roku" - powiedział Sucharski podczas konferencji prasowej.

"Oczywiście, to pokryje w pewnym stopniu spodziewane wzrosty kosztów operacyjnych i finansowych, jednak według naszych prognoz, ten wzrost marży pokryje około połowy, może nieco mniej niż połowy, oczekiwanych wzrostów kosztów w przyszłym roku" - dodał.

Spółka przypomina, że w ciągu 8 lat obowiązywania ustawy marża nie była zmieniana i wynosi nadal 5%.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2021 r. wyniósł 31,7%. Grupa rozwija też sieć przychodni lekarskich, jest ekspertem w segmencie badań klinicznych, realizuje projekty telemedyczne i inwestuje w ubezpieczenia zdrowotne.

(ISBnews)