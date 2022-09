Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 87,22 mln zł wobec 111,98 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z zakładów sięgnęły 262,97 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 261,64 mln zł rok wcześniej.

"Grupa STS [...] od stycznia do czerwca 2022 roku wygenerowała skonsolidowane przychody na poziomie 263 mln zł. Skorygowana EBITDA w pierwszym półroczu 2022 wyniosła 117 mln zł. Zysk netto grupy od stycznia do czerwca br. wyniósł 62 mln zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W I półroczu 2022 grupa wygenerowała NGR na poziomie ponad 296 mln zł, gdy przed rokiem było to 295 mln zł. Od stycznia do czerwca 2022 roku wartość zawartych zakładów przez klientów Grupy STS wyniosła 2,189 mld zł, gdy przed rokiem było to 2,222 mld zł, podano także.

"W pierwszych sześciu miesiącach 2022 roku wypracowaliśmy w pełni satysfakcjonujące wyniki finansowe oraz operacyjne. Należy zwrócić uwagę, że w zeszłym roku na przełomie Q2 i Q3 było rozgrywane EURO 2020. Tymczasem zwiększyliśmy rok do roku przychody oraz NGR, i to mimo wysokiej bazy. Co więcej, od lutego mamy do czynienia z coraz większą inflacją, słabnącą aktywnością polskiej gospodarki oraz wojną na Ukrainie. Niesprzyjająca sytuacja makroekonomiczna zmieniła sentyment w polskiej gospodarce. Jednak Grupa STS za sprawą przewag konkurencyjnych generuje zadowalające wskaźniki operacyjne. W lipcu i sierpniu br., wypracowała NGR na poziomie 103 mln zł, co jest wynikiem o 32% wyższym niż w lipcu i sierpniu 2021 roku. Suma stawek w 7-8.2022 wyniosła 713 mln zł, gdy w 7-8.2021 było to 677 mln zł. Co więcej, w tym roku wzrost akwizycji oraz większa aktywność graczy będzie miała miejsce w czwartym kwartale tego roku ze względu na kalendarz rozgrywek sportowych, w tym Mistrzostwa Świata w Katarze, w których udział weźmie nasza kadra narodowa" - skomentował prezes Mateusz Juroszek, cytowany w materiale.

"Zarząd oraz rada nadzorcza STS Holding po publikacji raportu półrocznego, zgodnie z obowiązującą polityką dywidendy, mogą podjąć decyzję w sprawie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy. Jednostkowy zysk netto STS Holding SA w pierwszym półroczu br. wyniósł niemal 86 mln zł. Zgodnie z prawem połowa tej kwoty może być wypłacona akcjonariuszom w tym roku" - dodał Juroszek.

Grupa nie posiada długów zewnętrznych i zobowiązań bankowych, a przyznane linie kredytowe nie zostały uruchomione. Na 30 czerwca br. kapitały rezerwowe Grupy STS wyniosły łącznie 238 mln zł, w tym 198 mln zł środków finansowych i ich ekwiwalentów oraz 40 mln zł niewykorzystanych linii kredytowych, podano także.

Jednostkowy zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 85,62 mln zł w I półroczu.

Założona w 1997 roku, Grupa STS jest największą firmą bukmacherską w Polsce, która działa również na skalę międzynarodową. Bukmacher posiada licencję w Wielkiej Brytanii oraz Estonii, skąd oferuje usługi na kilku rynkach. Portfolio usług grupy obejmuje zakłady sportowe, sporty wirtualne, kasyno internetowe (z wyłączeniem Polski), BetGames oraz szeroką ofertę zakładów na wyniki wydarzeń esportowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2021 r.

