Reklama

Reklama

"Jednym z warunków realizacji celów Zielonego Zwrotu Taurona jest rozbudowa mocy farm fotowoltaicznych. Do 2025 roku planujemy zwiększyć moce w fotowoltaice do 700 MW, a w 2030 roku chcemy dysponować słonecznymi megawatami o mocy 1 400 MW. Wykorzystujemy posiadane przez grupę tereny poprzemysłowe, by przywrócić im znaczenie gospodarcze. Pierwszą taką farmę uruchomiliśmy w Jaworznie na terenie byłej elektrowni węglowej" - powiedział prezes Paweł Szczeszek, cytowany w komunikacie.

Farma Mysłowice została zlokalizowana na zrekultywowanym składowisku odpadów paleniskowych. Inwestycja realizowana jest dwuetapowo: w pierwszym do eksploatacji oddanych zostanie 37 MW, drugi przewiduje budowę instalacji o mocy około 60 MW.

"Trwa etap faktycznej realizacji budowy. Montowane są konstrukcje stalowe - stoły fotowoltaiczne, których docelowo będzie 4 266. Rozpoczęliśmy już także montaż paneli, każdy o mocy 450 Wp. Zakontraktowano większość dostaw i usług. Jeszcze w tym roku ruszy bodowa głównego punktu odbioru wraz z przyłączem do sieci dystrybucyjnej. Budowa elektrowni słonecznej na terenach poprzemysłowych to najkorzystniejsze ze środowiskowego punktu widzenia rozwiązanie, dzięki któremu obszary, przez lata niezagospodarowane, zyskują nowe życie. W tym przypadku dodatkowym atutem jest wykorzystanie terenu na potrzeby proekologicznego projektu" - dodał prezes Tauron Inwestycje Andrzej Kaczmarek.

Budowa pierwszego etapu, która rozpoczęła się w lipcu br., otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Prace budowlane zakładają zainstalowanie ponad 82,5 tys. paneli fotowoltaicznych. Ich łączna powierzchnia wyniesie 16 ha. Farma w ciągu roku wyprodukuje 39 tys. MWh zielonej energii, co odpowiada rocznym potrzebom 16 tys. gospodarstw domowych.

Pierwszy etap projektu to budowa instalacji o mocy 37 MW. Na jego realizację Tauron otrzymał 82,5 mln zł nieoprocentowanej pożyczki z możliwością umorzenia do 24 mln zł kosztów kwalifikowanych.

Tauron dysponuje dziś trzema przemysłowymi elektrowniami słonecznymi, których moc wynosi 19 MW. Instalacje fotowoltaiczne będą odgrywać coraz istotniejszą rolę w miksie energetycznym grupy, zapowiedziano.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(ISBnews)