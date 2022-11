Reklama

"Parametr relacji długu do EBITDA wynosi obecnie ok. 2,8. Jest to poziom zadłużenia, który jest niższy od naszych historycznych maksimów, jeśli chodzi o poziom długu i plasuje się w okolicach średniego długu, którym spółka historycznie operowała. Spółka w przeciągu roku zejdzie z poziomem zadłużenia poniżej historycznych minimów. Zakładamy na koniec 2023 r., że ten poziom zadłużenia nie przekroczy dwukrotności zysku EBITDA" - powiedział Stasik podczas konferencji prasowej.

Spółka nie planuje w najbliższym czasie nowych akwizycji.

"Nie przewidujemy akwizycji i nie toczą się żadne rozmowy akwizycyjne. W 2023 nie pojawi się żadna akwizycja" - powiedział prezes Jakub Dwernicki.

Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.

(ISBnews)