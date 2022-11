Reklama

Reklama

"W ciągu dziewięciu miesięcy tego roku Grupa Orlen przeznaczyła na realizację inwestycji 10,8 mld zł. Wśród nich są strategiczne projekty rozwojowe, które długofalowo zwiększą konkurencyjność koncernu i jego odporność na wahania rynkowe, a także znacząco przyczynią się do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. To przede wszystkim inwestycje w morskie farmy wiatrowe, ale też największa w Europie inwestycja petrochemiczna w rozbudowę olefin, projekty wodorowe, czy nowoczesne biometanownie, które zapewnią dostęp do stabilnych i przyjaznych środowisku źródeł energii" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom za III kw.

W samym III kw. 2022 r. capex wyniósł 4 518 mln zł: rafineria 992 mln zł, petrochemia 1 361 mln zł, energetyka 1 468 mln zł, detal 268 mln zł, wydobycie 263 mln zł, FK 166 mln zł, podano w prezentacji wynikowej.

Planowany capex na cały br. to 15,2 mld zł, w tym 10,7 mld zł to inwestycje rozwojowe, a 4,5 mld zł - utrzymaniowe, wskazano także.

Spółka zastrzega, że planowany capex nie uwzględnia planu przejętej Grupy Lotos. Prognoza capex z uwzględnieniem przejętej Grupy Lotos wynosi 17,6 mld zł.

"Główne projekty rozwojowe w 2022

Rafineria

* Budowa instalacji Hydrokrakingu - Litwa

* Budowa instalacji Bioetanolu 2 Gen. - Orlen Południe

* Budowa instalacji HVO (uwodornienia olejów roślinnych) - Płock

* Budowa instalacji Visbreakingu - Płock

Petrochemia

* Rozbudowa zdolności produkcyjnych olefin - Płock

* Rozbudowa zdolności produkcyjnych nawozów - Anwil

Energetyka

* Modernizacja aktywów oraz przyłączenie nowych odbiorców - Grupa ENERGA

* Budowa CCGT Ostrołęka i CCGT Grudziądz

* Projekt budowy farmy wiatrowej na Bałtyku

Detal

* Rozwój sieci stacji paliw (> 30 stacji)

* Rozwój sieci sprzedaży pozapaliwowej (> 30 punktów Stop Cafe/Star Connect)

* Wprowadzanie nowych usług i produktów

Wydobycie

* Polska / Kanada - koncentracja na najbardziej obiecujących złożach" - wymieniono w prezentacji.

Grupa PKN Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)