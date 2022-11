Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 216,8 mln zł wobec 68,32 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 226,71 mln zł wobec 102,21 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 137 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 618,43 mln zł rok wcześniej.

"Na wzrost przychodów ze sprzedaży ogółem w III kwartale 2022 roku w największym stopniu wpłynęło zwiększenie przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej za sprawą wyższej ceny o 102,47%. Jednocześnie zanotowano niewielki spadek wolumenu sprzedaży ogółem o 1,97%. Przy czym w przypadku sprzedaży energii elektrycznej z własnej produkcji zanotowano spadek wolumenu o 27,64%, natomiast sprzedaż energii zakupionej wzrosła o 106,90% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Do zmniejszenia produkcji przyczyniła się mniejsza ilość dostępnego do wydobycia węgla w kopalniach zaopatrujących Spółkę. Należy zauważyć, że o ile produkcja netto w oparciu o węgiel spadła o 34,86% to odnotowano wzrost produkcja netto energii OZE o 95,21%, głównie z tytułu uruchomienia nowych jednostek, w tym bloku 5 w elektrowni Konin i farmy fotowoltaicznej w Brudzewie. Jednocześnie w strukturze energii własnej wzrósł udział energii OZE do 15,21% w III kwartale 2022 roku z 5,65% zrealizowanego w III kwartale 2021 roku" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 281,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 106,21 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 093,36 mln zł w porównaniu z 1 604,15 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 568,42 mln zł wobec 92,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa ZE PAK prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,45 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)