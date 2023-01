Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 0,03 proc. i wyniósł 33.136,37 pkt.

S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,40 proc. i wyniósł 3.824,14 pkt.

Nasdaq Composite poszedł w dół o 0,76 proc. i zamknął sesję na poziomie 10.386,99 pkt.

Inwestorzy i analitycy mają nadzieję, że problemy, które trapiły światową gospodarkę w zeszłym roku, niedługo złagodzą swoje oddziaływanie.

„Fed podniósł stopy procentowe do restrykcyjnych poziomów i zasygnalizował chęć pójścia dalej. Będę czuł się bardziej komfortowo w stosunku do amerykańskich akcji, gdy będziemy zbliżać się do przerwy w podwyżkach. Nawet po spadkach na giełdach w 2022 r. niektóre amerykańskie akcje nadal są wyceniane wysoko” - powiedział Rajeev De Mello, globalny menedżer portfela makroekonomicznego w GAMA Asset Management.

„Nadzieje, że problemy z łańcuchem dostaw w Chinach będą nadal ustępować, co może pomóc obniżyć inflację, mogą wzmacniać nastroje. Inwestorzy łapią się przebłysków nadziei, że gdy fale pandemii Covid-19 ucichną, ożywienie w Chinach może wrócić na właściwe tory” – powiedziała Susannah Streeter, starsza analityczka ds. inwestycji i rynków w Hargreaves Lansdown.

W środę o 20.00 czasu polskiego Rezerwa Federalna USA opublikuje protokół z grudniowego posiedzenia.

„To, co naprawdę będzie bardzo ważne dla amerykańskich rynków akcji w tym tygodniu, to protokół FOMC, który prawdopodobnie ponownie potwierdzi, jak poważnie Fed traktuje walkę z inflacją” – powiedziała Ipek Ozkardeskaya, starsza analityczka w Swissquote Bank.

„W tym roku niepokoi mnie to, że wciąż nie znamy pełnego wpływu bardzo znaczącego zacieśnienia monetarnego, które miało miejsce w krajach rozwiniętych. Potrzeba ponad roku lub 18 miesięcy, aby pełny efekt podwyżek stóp proc. stał się widoczny” – powiedział starszy ekonomista Berenberg, Kallum Pickering.

Z kolei w piątek zostanie opublikowany raport z amerykańskiego rynku pracy za grudzień.

Dyrektorka zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgieva ostrzegła, że rok 2023 będzie trudny dla światowej gospodarki, ponieważ Stany Zjednoczone, Chiny i Europa zmagają się ze słabnącą aktywnością gospodarczą.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w grudniu 46,2 pkt. wobec 47,7 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w końcowym wyliczeniu. Wskaźnik wstępnie szacowano na 46,2 pkt.

Tesla spadła ponad 12 proc. i jest najtańsza od sierpnia 2020 roku, ponieważ producent pojazdów elektrycznych nie spełnił oczekiwań analityków z Wall Street dotyczących dostaw za czwarty kwartał 2022 roku.

Apple stracił ponad 4 proc. po nieoficjalnych informacjach, że koncern będzie musiał obniżyć swoją produkcję z powodu słabnącego popytu.

Słabo zachowywały się akcje koncernów paliwowych, które zniżkowały we wtorek, ponad 4 proc. Głównym powodem przeceny były spadki cen gazu ziemnego. Wśród zniżkujących spółek znalazły się m.in. APA, Devon Energy, Coterra Energy, Hess Oil i Marathon Oil.

Lepiej niż reszta rynku wyglądały notowania spółek telekomunikacyjnych. Rosły m.in. Verizon, AT&T oraz Lumina.

Wśród zyskujących na wartości były też spółki handlowe, w tym PayPal, Meta i Newell-Brands.

Rentowność 10-letnich UST spadła o 8 pb. do 3,8 proc. Dochodowość 30-letnich spadła o 6 pb. do 3,9 proc. Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -62 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -58 pb.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na luty są wyceniane po 77,77 USD za baryłkę, po spadku o 3,05 proc., a marcowe futures na Brent zniżkują o 3,1 proc. do 83,22 USD/b.