Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował 0,02 proc. i wyniósł 32.662,04 pkt.

S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,47 proc. i wyniósł 3.951,39 pkt.

Nasdaq Composite poszedł w dół o 0,66 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.379,48 pkt.

„W lutym nastąpił punkt zwrotny, na który teraz wszyscy możemy wskazać. Był moment, w którym uczestnicy rynku zdali sobie sprawę, że być może rynek pracy jest wystarczająco napięty, aby przygotowywać grunt pod jastrzębią postawę banków centralnych” – powiedział Keith Buchanan, starszy menedżer portfela w Globalt Investments.

W centrum uwagi inwestorów są rosnące rentowności amerykańskich obligacji skarbowych. 10-letnie papiery na chwilę dotknęły poziomu 4 proc., po raz pierwszy od listopada 2022 roku. Jednoroczne obligacje mają rentowność powyżej 5 proc.

"Znajdujemy się w okresie przejściowym między zakończeniem cyklu podwyżek stop proc. przez banki centralne a zobaczeniem wpływu tych podwyżek na realną gospodarkę" - powiedział William Northey, starszy dyrektor inwestycyjny z U.S. Bank Wealth Management.

"Na zachowanie rynków w pierwszych dwóch miesiącach tego roku wpływ miały przede wszystkim niewielkie zmiany oczekiwań co do właściwej polityki pieniężnej w 2023 roku" - dodał.

Northey spodziewa się lepszego otoczenia dla obligacji. W przypadku rynków akcji globalnych i amerykańskich możliwa jest ciągła zmienność.

Ze spółek podczas środowej sesji Novavax spadł o 26 proc. po tym, jak producent szczepionki na COVID-19 wyraził wątpliwości co do swojej zdolności do kontynuowania działalności i ogłosił plany cięcia wydatków w ramach przygotowań do jesiennej kampanii szczepień.

AMC Entertainment spadł ponad 7 proc. po tym, jak sieć kin odnotowała ponad 15-proc. spadek przychodów w czwartym kwartale.

Notowania Kohl's spadły prawie 2 proc. Firma spodziewa się całorocznego skorygowanego zysku na akcję w wysokości od 2,10 do 2,70 USD vs konsensus rynkowy na poziomie 3,20 USD.

Akcje Rivian spadły o 18 proc. Spółka podała, że kwartalne przychody wyniosły 663 mln USD wobec oczekiwanych 742,4 mln USD.

Notowania First Solar zwyżkowały ponad 15 proc. Spółka podała, że w IV kw. strata na akcję wyniosła 7 centów wobec oczekiwanej straty na akcję w wysokości 17 centów.

Tesla rosła spadła ponad 1 proc. Agencja Reutera podała, że producent samochodów elektrycznych przygotowuje reorganizację produkcji swojego najlepiej sprzedającego się Modelu Y.

General Motors spadł o 0,1 proc. Agencja Reutera podała, że koncern motoryzacyjny chce zwolnić setki swoich pracowników na różnych szczeblach korporacji, aby obniżyć koszty.

Notowania Procter & Gamble delikatnie rosły po tym jak UBS podniósł rekomendację dla akcji spółki do "kupuj" z "neutralnie".

Rynki śledzą wypowiedzi bankierów centralnych.

Prezes Fed z Minneapolis Neel Kashkari jest otwarty na możliwość większej podwyżki stóp proc. na posiedzeniu Rezerwy Federalnej w tym miesiącu, chociaż zaznaczył, że nie podjął w tej sprawie jeszcze ostatecznej decyzji.

Prezes Bundesbanku Joachim Nagel powiedział, że poza planowaną podwyżką stóp procentowych EBC w marcu, możliwe są również kolejne duże podwyżki.

Z kolei członek Rady Prezesów EBC Francois Villeroy de Galhau ocenił, że Europejski Bank Centralny powinien osiągnąć swoje docelowe stopy procentowe do września.