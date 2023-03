Vercom odnotował 55,07 mln zł skorygowanego skonsolidowanego zysku EBITDA w 2022 r. i 115,73 mln zł zysku brutto na sprzedaży przy 260,32 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2022 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

"Według wstępnych szacunków przychody w 2022 r. wyniosły ponad 260 mln zł, co oznacza wzrost o 45% r/r, marża brutto zwiększyła się ponad 2-krotnie do blisko 116 mln zł. Z kolei skorygowana EBITDA osiągnęła wartość ponad 55 mln zł, odnotowując 45-proc. wzrost r/r. Skokowy wzrost wyników to efekt m.in. realizacji strategii międzynarodowego rozwoju oraz integracji przejętych spółek" - czytamy w komunikacie.

W ciągu ostatniego roku Vercom osiągnął globalny zasięg, zwiększając liczbę swoich klientów trzykrotnie - obecnie ma ich ponad 66 tysiące w 180 krajach, a Stany Zjednoczone są dla niego głównym rynkiem zagranicznym. W wyniku ekspansji grupa posiada ponad 300 pracowników w 30 lokalizacjach na całym świecie, co pozwala jej wprowadzać kolejne usługi na globalnym rynku, wskazano w materiale.

"Jesteśmy zadowoleni ze wstępnych wyników osiągniętych w 2022 roku. Dynamiczny wzrost skali działalności poparty rosnącymi wynikami finansowymi daje nam pewność, że strategia oparta na międzynarodowej ekspansji przynosi oczekiwane rezultaty. W ciągu ostatnich dwóch lat podwoiliśmy wynik EBITDA i bardzo liczymy na to, że zrealizowane inwestycje oraz postępująca dywersyfikacja działalności na globalnym rynku pozwoli nam utrzymać takie tempo wzrostu w kolejnych latach" - skomentował prezes Krzysztof Szyszka, cytowany w komunikacie.

Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2022 rok, którego publikację zaplanowano na 28 marca 2023 roku.

Vercom tworzy globalne platformy komunikacyjne w chmurze (Communication Platform-as-a-Service - CPaaS), które umożliwiają firmom docieranie do klientów poprzez scentralizowaną platformę. Obecnie z usług Grupy Vercom korzystają takie podmioty, jak Allegro, OLX.pl, Answear.com, Rossmann, Żabka, mBank, IKEA. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w maju 2021 r.

