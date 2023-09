Vercom odnotował 17,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2023 r. wobec 4,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 17,58 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 4,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 17,16 mln zł wobec 7,77 mln zł zysku rok wcześniej. Operacyjna EBITDA sięgnęła 20,97 mln zł wobec 9,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 81,1 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 53,42 mln zł rok wcześniej.

Spółka podała, że tak dobre wyniki finansowe za II kw. br. to m.in. zasługa dynamicznego wzrostu wysokomarżowych usług, w szczególności komunikacji transakcyjnej oraz e-mail marketingu. W rezultacie marża zysku brutto na sprzedaży wzrosła o ok. 14 pkt proc. r/r i wynosi ok. 54%. Potencjał dalszego rozwoju tych usług jest bardzo duży, co powinno być jeszcze bardziej widoczne w kolejnych wynikach.

"Za nami rekordowy kwartał, w którym wypracowaliśmy wyniki lepsze od naszych oczekiwań. Jest to najlepszy dowód na to, że strategia Grupy Vercom oraz praca którą wkładamy w rozwój naszych usług przynosi oczekiwane korzyści. W minionych latach udowodniliśmy, że potrafimy podwajać skalę działalności średnio co około dwa lata i po pierwszym półroczu tego roku możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy na dobrej drodze do utrzymania takiej dynamiki wzrostu w najbliższej przyszłości" - powiedział prezes Vercom Krzysztof Szyszka, cytowany w komunikacie.

"Warto podkreślić, że od wielu lat skutecznie łączymy wysoką dynamiką wzrostu z ponadprzeciętnym poziomem rentowności oraz zdolnością generowania gotówki. Konwersja EBITDA na wolne przepływy pieniężne wynosi ok. 80%, co pozwala nam na regularne zmniejszanie poziomu zadłużenia i akumulowanie środków na wypłatę dywidendy lub potencjalne akwizycje" - dodał dyrektor finansowy Łukasz Szałaśnik.

Vercom podkreślił, że konsekwentnie poszerza obecność na rynkach międzynarodowych oraz wzrost liczby klientów. W minionym kwartale ponad połowa przychodów generowanych przez spółkę pochodziła z zagranicy, a liczba klientów wzrosła do ponad 73 tys. Dzięki temu Vercom zmniejsza zależność od lokalnych czynników ekonomicznych i osiąga większą stabilność biznesową.

Spółka zaznaczyła też, że od początku roku intensywnie pracuje nad realizacją kluczowych inicjatyw rozwojowych a obecnie na ukończeniu są prace nad platformą MessageFlow przeznaczoną dla klientów mid-market. Z kolei w sierpniu została uruchomiona w pełni zlokalizowana platforma MailerLite w języku hiszpańskim oraz polskim. Obecnie trwają także zaawansowane przygotowania do przeskalowania usług komunikacji transakcyjnej na rynkach zagranicznych.

W I poł. 2023 r. spółka miała 27,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej wobec 11,39 mln zł zysku rok wcześniej oraz 27,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 11,45 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 155,96 mln zł w porównaniu z 102,92 mln zł rok wcześniej. Operacyjna EBITDA sięgnęła 38,44 mln zł wobec 17,77 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 25,5 mln zł wobec 17,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Vercom tworzy globalne platformy komunikacyjne w chmurze (Communication Platform-as-a-Service - CPaaS), które umożliwiają firmom docieranie do klientów poprzez scentralizowaną platformę. Obecnie z usług Grupy Vercom korzystają takie podmioty, jak Allegro, OLX.pl, Answear.com, Rossmann, Żabka, mBank, IKEA. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2021 r.

(ISBnews)