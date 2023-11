Vercom odnotował 12,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 4,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 18,34 mln zł wobec 12,66 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA operacyjna sięgnęła 22,22 mln zł wobec 15,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 84,93 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 76,02 mln zł rok wcześniej.

"Za nami kolejny rekordowy kwartał. W szczególności warto podkreślić silny, w pełni organiczny wzrost wyników, co jest efektem dalszego skalowania działalności na rynku globalnym oraz wysokiej dynamiki sprzedaży wysokomarżowych usług oferowanych w modelu SaaS skierowanych do małych i średnich klientów. Koncentracja na skalowanych usługach oferowanych w modelu subskrypcyjnym ma na celu przybliżyć nas do realizacji długoterminowego celu, jakim jest obsługa miliona płacących klientów oraz podwajanie skali działalności co dwa lata" - powiedział prezes Krzysztof Szyszka, cytowany w komunikacie.

Spółka podkreśliła, że w III kw. 2023 r. bardzo mocny wzrost odnotował zysk netto, który wzrósł 3-krotnie r/r do blisko 13 mln zł i wskazała, że systematycznie spada poziom zadłużenia, które obecnie wynosi ok 0.9x dług netto/EBITDA, co daje spółce jeszcze większą przestrzeń do realizacji polityki dywidendowej oraz planowanych przejęć.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 40,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 15,78 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 240,89 mln zł w porównaniu z 178,94 mln zł rok wcześniej. EBITDA operacyjna sięgnęła 60,66 mln zł wobec 33,7 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Tegoroczne wyniki przeszły nawet nasze oczekiwania, o czym najlepiej świadczy fakt, że EBITDA za ostatnie 12 miesięcy osiągnęła poziom 80 mln zł, czyli tyle co cel na cały 2023 r. To pokazuje, że obrana przez nas strategia przynosi oczekiwane rezultaty. Udanie zaczęliśmy również IV kw., który sezonowo jest najlepszym okresem w całym roku. Chcemy dobrze wykorzystać ten czas, aby na koniec roku móc świętować z naszymi akcjonariuszami kolejne rekordowe wyniki" - dodał dyrektor finansowy Łukasz Szałaśnik.

Spółka wskazała też, że kontynuuje ekspansję zagraniczną, dzięki czemu w minionym kwartale 61% sprzedaży pochodziło z rynków zagranicznych, a liczba płacących klientów biznesowych przekroczyła po raz pierwszy 75 tys. Większość z nich stanowią małe i średnie spółki, które odpowiadają za przeważającą część generowanej marży.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 39,75 mln zł wobec 18,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Vercom tworzy globalne platformy komunikacyjne w chmurze (Communication Platform-as-a-Service - CPaaS), które umożliwiają firmom docieranie do klientów poprzez scentralizowaną platformę. Obecnie z usług Grupy Vercom korzystają takie podmioty, jak Allegro, OLX.pl, Answear.com, Rossmann, Żabka, mBank, IKEA. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2021 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

