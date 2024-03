Vercom odnotował 70,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 31,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 68,98 mln zł wobec 42,43 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA operacyjna wyniósł 84,51 mln zł wobec 52,1 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 337,38 mln zł w 2023 r. wobec 260,32 mln zł rok wcześniej.

"W minionym roku udało nam się z nawiązką zrealizować cele finansowe. Teraz skupiamy się już całkowicie na bieżącej działalności oraz nowych inicjatywach rozwojowych, które mają nam pomóc w osiągnięciu ambitnego celu, jakim jest podwajanie skali działalności co dwa lata. Początek obecnego roku jest bardzo obiecujący zarówno pod względem liczby pozyskiwanych klientów, jak również do sprzedaży usług. Liczymy na to, że uda nam się przekuć obecne momentum w takie wyniki, które okażą się satysfakcjonujące dla naszych akcjonariuszy" - powiedział dyrektor finansowy Vercom Łukasz Szałaśnik, cytowany w komunikacie.

Spółka podała, że zwiększenie udziału usług SaaS skierowanych do klientów SME przełożyło się na wzrost dynamiki przepływów z działalności operacyjnej do ponad 60%. Konwersja EBITDA na przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosła w minionym roku 100%. Dodatkowo znaczne obniżenie zadłużenia, które zapewnia spółce coraz większą przestrzeń do realizacji kolejnych przejęć oraz nowych inicjatyw rozwojowych. Stosunek długu netto do EBITDA na koniec 2023 r. wyniósł 0,6x, w porównaniu do 2,0x na koniec ubiegłego roku.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 60,98 mln zł wobec 27,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Vercom tworzy globalne platformy komunikacyjne w chmurze (Communication Platform-as-a-Service - CPaaS), które umożliwiają firmom docieranie do klientów poprzez scentralizowaną platformę. Obecnie z usług Grupy Vercom korzystają takie podmioty, jak Allegro, OLX.pl, Answear.com, Rossmann, Żabka, mBank, IKEA. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2021 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)