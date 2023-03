Cloud Technologies ogłosiła zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji - chce skupić do 205 069 akcji (do 4,1% wszystkich akcji spółki), a proponowana cena za jedną akcję to 48 zł, podała spółka.

Zainteresowani akcjonariusze mogą składać oferty sprzedaży swoich akcji od 7 do 13 marca 2023 r. (do godz. 17:00). Zaproszenie do sprzedaży akcji to część realizowanego od lutego 2022 r. skupu akcji własnych.

"Decyzję o kontynuowaniu skupu akcji własnych w formie publicznego zaproszenia do składania ofert sprzedaży podjęliśmy w celu zwiększenia efektywności procesu nabywania akcji. Rozpoczęty w lutym ubiegłego roku skup akcji własnych jest jednym z istotnych elementów naszej strategii na lata 2021-2023, którą konsekwentnie realizujemy. Jej celem jest osiągnięcie przez Cloud Technologies pozycji wiodącego dostawcy na globalnym rynku danych" - skomentował prezes Piotr Prajsnar, cytowany w komunikacie.

W ramach uchwalonego 31 stycznia 2022 r. skupu akcji własnych Cloud Technologies planuje maksymalnie do końca 2023 r. nabyć do 250 tys. akcji. Dotychczas w ramach skupu spółka nabyła 44,9 tys. akcji. Wcześniejsze nabycia akcji odbywały się w trybie transz, w ramach bieżących notowań giełdowych. Podczas NWZ 7 listopada 2022 r. akcjonariusze spółki zdecydowali się rozszerzyć formę skupu akcji. Podjęta uchwała upoważniła zarząd do nabywania akcji własnych zarówno podczas sesji giełdowej w ramach transakcji zawartych na rynku zorganizowanym, jak również w formie transakcji zawieranych poza zorganizowanym systemem obrotu instrumentami finansowymi, czyli w formie zaproszenia do składania ofert, przypomniano w materiale.

"Skup akcji własnych prowadzimy w celu realizacji programu motywacyjnego skierowanego do kluczowej kadry managerskiej grupy Cloud Technologies. W ten sposób chcemy utrzymać najlepszych na rynku ekspertów w obszarze nowych technologii. Możliwość objęcia akcji jest uzależniona od spełnienia przez Cloud Technologies KPI, w postaci osiągnięcia skumulowanego poziomu EBITDA w latach 2021-2023 w wysokości 55 mln zł" - wskazał prezes.

Celem strategii na lata 2021-2023 jest osiągnięcie pozycji wiodącego dostawcy na globalnym rynku danych. Najważniejszymi elementami strategii rozwoju są m.in. skoncentrowanie modelu biznesowego na sprzedaży danych, międzynarodowe akwizycje, zakup technologii, skup akcji własnych w celu realizacji programu motywacyjnego oraz przejście na główny rynek GPW, przypomniano także.

Cloud Technologies to warszawska spółka z segmentu nowych technologii. Zajmuje się big data, marketingiem i monetyzacją danych. Cloud Technologies stworzyła jedną z największych na świecie hurtowni danych oraz platformę Big Data (DMP) - OnAudience.com. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2012 r.

