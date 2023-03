Grupa Torpol posiada portfel zamówień o wartości niemal 1 mld zł netto bez udziału konsorcjantów, podała spółka. Ponadto, w trzech przypadkach oferty z jej udziałem zostały wybrane przez zamawiającego jako najkorzystniejsze. Łączna wartość złożonych ofert wynosi ok. 1,6 mld zł netto, w tym udział Torpolu wynosi ok. 1,37 mld zł netto.

Średnia rentowność na sprzedaży brutto z posiadanego portfela zamówień (bez działalności handlowej) w grupie w 2022 roku wyniosła 24% (wobec 13,1% w 2021 roku). Natomiast średnia rentowność na sprzedaży brutto z posiadanego portfela zamówień (bez działalności handlowej) dla spółki w okresie sprawozdawczym wyniosła 25,3% (wobec 13,3% w 2021 roku), czytamy w raporcie rocznym.

"Wyraźnie wyższy poziom marży na sprzedaży brutto wygenerowanej przez grupę i spółkę r/r wynika z ukończenia i rozliczenia większości projektów pozyskanych w trudnym okresie luki inwestycyjnej w latach 2016-2017 powyżej pierwotnie planowanych rentowności oraz rozpoznania średniej rentowności na sprzedaży brutto powyżej pierwotnie planowanych budżetów dla części kontraktów zakończonych w 2022 roku lub będących na ukończeniu na skutek braku materializacji istotnych ryzyk uwzględnionych w pierwotnych wycenach" - podano.

"Rozpoczynamy trudny i wymagający 2023 rok, jako jeden z liderów rynku modernizacji linii kolejowych, posiadając 1 mld zł netto backlogu oraz trzy rozstrzygnięte w IV kw. 2022 roku na korzyść spółki kontrakty o wartości ok. 1,4 mld zł, oczekujące na podpisanie umowy. Jesteśmy w pełni gotowi do realizacji dużych, skomplikowanych wielobranżowych kontraktów infrastrukturalnych, w tym planowanych przez CPK inwestycji kolejowych, które pozwalają na dywersyfikację podmiotową sprzedaży. Spółka jest w bardzo dobrej kondycji finansowej ze środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych w kwocie prawie 0,5 mld zł, bez zadłużenia finansowego netto, z dostępem do limitów gwarancyjnych, które będą wykorzystane pod oczekiwany wzrost aktywności naszych zamawiających (obecnych i potencjalnych)" - napisał prezes Grzegorz Grabowski w liście załączonym do raportu.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 084,82 mln zł w 2022 r.

