Spółki z grupy kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o wartości ponad 1,8 mld zł, podało ZUE.

"Spółka informuje, iż na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego, spółki z grupy kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o wartości ponad 1,8 mld zł. Dodatkowo na dzień publikacji niniejszego raportu ZUE ma złożoną i wybraną przez PKP PLK S.A. ofertę w przetargu kolejowym na kwotę 785 mln zł netto. Spółka nadal aktywnie składa oferty w przetargach na rynku miejskim i kolejowym" - czytamy w komunikacie.

W 2022 roku spółka na rynku krajowym pozyskiwała z dobrym skutkiem nowe kontrakty głównie na rynku miejskim, w tym również długoterminowe kontrakty na utrzymanie infrastruktury. Na rynku kolejowym w poprzednim roku rynek zmagał się z ograniczoną i opóźnioną podażą nowych kluczowych dla tego rynku zleceń oraz spowolnieniem w przejściu inwestycji w fazę realizacji, co jest związane m.in. z niejasną sytuacją dotyczącą finansowania w ramach nowej perspektywy UE, podano także.

W IV kwartale 2022 roku spółka pozyskała pierwsze kontrakty budowlane na modernizacje linii kolejowych na rynku rumuńskim. Tym samym rozpoczęła świadczenie swoich podstawowych usług na tym rynku. Kontrakty zostały pozyskane razem z rumuńskim konsorcjantem. Łączna kwota do tej pory zawartych umów to ok. 966 mln zł, z czego 50% przypada na ZUE. Dla lepszej koordynacji działań, w Rumunii został założony oddział ZUE. Spółka planuje pozyskiwanie kolejnych kontraktów na tym rynku, czytamy dalej.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 851,45 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)