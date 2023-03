Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała decyzję o zatwierdzeniu suplementu nr 2 do prospektu DB Energy, sporządzonego w związku z ofertą publiczną do 415 tys. akcji serii D oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C i D, zgodnie z którym zarząd ustalił cenę maksymalną akcji oferowanych na 29 zł za sztukę, podała spółka.