DB Energy odnotowało 2,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w r.obr. 2022/2023 (lipiec 2022 - czerwiec 2023) wobec 8,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 4,69 mln zł wobec 11,45 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 5,47 mln zł wobec 12,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 55,37 mln zł w roku obrotowym wobec 79,35 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"DB Energy sukcesywnie realizuje przyjętą strategię rozwoju, pozyskując co raz więcej projektów inwestycyjnych. Przełożyło się to na wzrost skali biznesu i pozwoliło osiągnąć wysokie wyniki finansowe. Otoczenie rynkowe i gospodarcze ma pozytywny wpływ na działalność DB Energy. Osiągnięcie celów dotyczących efektywności energetycznej, realizacja Polityki Energetycznej Polski, celów pakietu Fit for 55 oraz spełnienie wymogów dyrektywy CSRD nie jest możliwe bez wsparcia wyspecjalizowanych przedsiębiorstw, takich jak DB Energy i jej spółki zależne, co pozwala z pewnością myśleć o dalszym dynamicznym rozwoju grupy kapitałowej DB Energy" - napisał prezes DB Energy Krzysztof Piontek w liście do akcjonariuszy.

"Rok obrotowy 2022/2023 zakończyliśmy z 55,4 mln zł przychodów. W strukturze sprzedaży grupy kapitałowej DB Energy projekty inwestycyjne, w tym w modelu ESCO (Energy Saving Contract - finansowanie długoterminowe) stanowiły 87% przychodów, segment audytowy (audyty efektywności energetycznej, pozyskiwanie Białych Certyfikatów oraz audyty energetyczne przedsiębiorstw) odpowiadał za 7% przychodów, podczas gdy pozostałe usługi stanowiły 6%" - dodał.

Reklama

Tendencje rynkowe, a także wymagania polityki zarówno krajowej, jak i Unii Europejskiej, otwierają przed DB Energy dobre perspektywy dalszego rozwoju, zaznaczył prezes.

"W związku z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem rynkowym i gospodarczym, m. in. zapowiedzianym przez Ministerstwo Klimatu i Środowisko 'Programem polskiej energetyki jądrowej', który będzie skutkować rozwojem małych reaktorów jądrowych SMR, grupa kapitałowa DB Energy odnotowuje coraz większy wzrost zainteresowania jej ofertą" - napisał.

Wskazał też, że w odpowiedzi na zapotrzebowanie przemysłu grupa kapitałowa DB Energy planuje dalszy dynamiczny rozwój na rynku ESCO w Polsce i za granicą.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym 2023 r. wyniósł 2,05 mln zł wobec 8,41 mln zł zysku rok wcześniej.

DB Energy to firma z branży poprawy efektywności energetycznej realizująca kompleksowe doradztwo i obsługę projektów inwestycyjnych dla dużych i średnich zakładów przemysłowych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od kwietnia 2023 r.

(ISBnews)