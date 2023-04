MCI Capital odnotował 143,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 465,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 136,63 mln zł wobec 358,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik na certyfikatach inwestycyjnych wyniósł 158,2 mln zł w 2022 r. wobec 374,08 mln zł rok wcześniej.

"Rok 2022 kończymy z wynikiem netto na poziomie 143 mln zł, aktywami netto w wysokości 1 916,2 mln zł oraz sumą bilansową na poziomie 2 225,2 mln zł. Skorygowany dywidendą NAV/S wyniósł na 31.12.2022 r. 37,4 zł i wzrósł 4,2% w relacji do poprzedniego roku. Uśredniona stopa roczna z okresu ostatnich dwóch lat dla MCI wynosi 16%, a wzrost NAV na akcję z ostatnich 23 lat wynosi 17%. Wchodzimy w nowy rok z rekordowym poziomem dry powder (środki na nowe inwestycje) i liczymy, że dynamicznie rozwijająca się gospodarka cyfrowa w Europie Centralnej i Wschodniej oraz atrakcyjne wyceny kreują unikalną sytuację rynkową, która pozwoli nam na zdynamizowanie działalności inwestycyjnej i zainwestowanie od 1 do 2 mld zł w latach 2023-2025" - napisał CEO Tomasz Czechowicz w liście dołączonym do raportu.

"Zysk netto w roku 2022 to przede wszystkim zasługa zysku z inwestycji w wysokości 158 mln zł. Na te wyniki wpłynął przede wszystkim bardzo dobry wynik subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. (MCI.EV) w wysokości 280 mln zł (średnia stopa zwrotu za rok 2022 wyniosła 16,8%). Wyniki subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. (MCI.TV) wpisały się w trend rynkowy funduszy venture capital w 2022 roku i wygenerowały negatywną kontrybucję do wyniku MCI w wysokości -126,8 mln zł" - dodał CEO.

Ocenił, że obecna sytuacja makroekonomiczna i geopolityczna w regionie CEE to dla MCI "bardzo dobry czas na inwestowanie".

"Chcemy inwestować około 500 mln zł w średnio 2 do 3 projektów rocznie. Obok historycznego obszaru naszych inwestycji w obszarze e-commerce, fintech, SaaS, digital infrastructure rozwijamy również praktykę climatech i digital entertainment i chcemy być aktywnym inwestorem w tych szybko rozwijających się branżach. Będziemy kontynuować naszą strategię, zgodnie z którą inwestujemy w wykupy spółek kwoty od 100 do 500 mln zł, kupując od funduszy venture capital, private equity, sponsorów strategicznych w transakcjach public to private i public private equity oraz wspierając transformacje założycielską. Ta realizowana od 2017 roku strategia inwestycyjna pozwoliła nam osiągnąć ponad 25% stopy zwrotu na aktywnym portfelu rocznie" - zapowiedział Czechowicz.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 143,26 mln zł wobec 465,81 mln zł zysku rok wcześniej.

MCI Capital jest jednym z największych technologicznych funduszy inwestycyjnych w Europie Środkowej. Fundusz inwestuje 25-100 mln euro w cyfrowych czempionów: spółki technologiczne, spółki przechodzące transformację cyfrową oraz infrastrukturę IT. Fundusz był zaangażowany m.in. w Mall.cz (e-commerce, Czechy), WP.pl (media cyfrowe, Polska), Invia (e-travel, CEE), Dotpay/eCard (fintech, Polska), iZettle (fintech, global) oraz ATM SA (centra danych, Europa).

(ISBnews)