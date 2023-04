Best odnotował 142,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 49,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 224,22 mln zł wobec 98,67 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 200,3 mln zł wobec 218,5 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 453,6 mln zł w 2022 r. wobec 339,07 mln zł rok wcześniej.

Spółka wskazała, że rekordowe spłaty wierzytelności przyczyniły się do spadku wskaźników zadłużenia do poziomów najniższych od blisko dekady.

"Mamy za sobą kolejny, wymagający rok, w którym o dobrostanie każdego z nas przesądzały nie tylko osobiste sukcesy i porażki, ale - w dużo większym niż normalnie stopniu - wydarzenia w otaczającym nas świecie. Konsekwencje globalnej pandemii, wysoka inflacja, spowalniająca gospodarka oraz wojna za wschodnią granicą. Mimo tych wyzwań był to dla GK Best okres udany, tak z perspektywy bilansu działań operacyjnych, jak i wypracowanych wyników finansowych. Spłaty z zarządzanych przez GK Best portfeli wierzytelności wzrosły w 2022 r. do 420 mln zł, wobec 399 mln zł w 2021 r. To najwyższy wynik w historii naszej firmy, pomimo bardzo niskich inwestycji w portfele wierzytelności w latach 2018–2020" - napisał prezes Best Krzysztof Borusowski w liście do akcjonariuszy.

"Kreśląc plany na rok 2023 mamy świadomość wyzwań, wynikających chociażby z pogarszających się warunków makroekonomicznych. Równocześnie nasza ocena perspektyw dla rynku wierzytelności pozostaje pozytywna, co wynika między innymi z rozpoczynającej się fazy konsolidacji branży. Oczekujemy, że kolejne lata przyniosą wzrost roli naszego sektora dla gospodarki Polski oraz całej Unii Europejskiej. Pojawiła się pierwsza Dyrektywa EU dotycząca naszego rynku. Naszą ambicją jest wykorzystanie tych szans dla znaczącego zwiększenia skali naszej działalności, umocnienia pozycji rynkowej i satysfakcjonującego wzrostu wartości spółki dla akcjonariuszy. W ciągu 20 lat działalności na rynku wierzytelności wielokrotnie udowodniliśmy, że umiemy pomnażać powierzony nam kapitał w wymagających, zmiennych warunkach rynkowych. Jestem przekonany, że w bieżącym roku po raz kolejny potwierdzimy naszą skuteczność w działaniu" - dodał.

Podkreślił też, że w rok 2023 grupa wkroczyła w dobrej sytuacji finansowej, gdzie zadłużenie netto na koniec 2022 r. wyniosło 411 mln zł wobec 395 mln zł przed rokiem, a wskaźnik długu netto do kapitałów własnych zmniejszył się do 0,6 na koniec roku 2022 z 0,72 w 2021 r.

"Przygotowując się do istotnego zwiększenia skali prowadzonej działalności, istotnie zwiększamy skalę inwestycji w informatyzację i automatyzację procesów. Kolejny etap transformacji cyfrowej naszej firmy ma umożliwić nam dynamiczny wzrost bez konieczności rozbudowy zespołu oraz zwiększyć naszą efektywność i elastyczność w działaniu" - dodał członek zarządu Best Maciej Bardan, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 142,28 mln zł wobec 53,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 453,6 mln zł w 2022 r.

