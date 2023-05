AC SA odnotowało 7,62 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2023 r. wobec 7,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 9,34 mln zł wobec 8,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 66,17 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 62,15 mln zł rok wcześniej.

"W okresie I kwartału 2023 r. zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł 12,4 mln zł i był wyższy od wyniku osiągniętego w porównywalnym okresie 2022 r. o 0,8 mln zł. Większe zadłużenie kredytowe przy wzroście kosztów oprocentowania kredytów skutkowało wzrostem kosztów odsetek o 0,5 mln zł w raportowanym okresie. Głównie zwiększenie ulgi na działalność badawczo - rozwojową w podatku dochodowym pozwoliło na zmniejszenie efektywnej stopy opodatkowania w I kwartale 2023 r. do 11,6%" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

"Widoczny wzrost cen materiałów produkcyjnych, jak i problemy z ich dostępnością, inflacja oraz wzrost wynagrodzeń wywarły znaczną presję na ponoszone koszty, które tylko częściowo spółka była w stanie przenieść na odbiorców. Umocnienie PLN wobec USD, w którym spółka zrealizowała w raportowanym okresie 16% sprzedaży przełożyło się również negatywnie na zrealizowaną marżę. Korzystny wpływ wywarło zaś osłabienie PLN wobec EUR w stosunku do I kw. 2022 r. Czynniki te miały wpływ na zmianę marży z poziomu 28,6% w I kwartale 2022 r. do 28,2% w I kwartale 2023 r." - czytamy również.

Eksport zestawów do haków holowniczych (wiązki elektryczne wraz z modułami elektronicznymi dla poszczególnych marek samochodów), sprzedawanych na kraje Europy Zachodniej poprzez niemieckiego partnera, zanotował w raportowanym okresie spadek o 41,2% w stosunku do I kwartału 2022 r., w którym jednakże spółka odnotował rekordowy wzrost o blisko 84% w odniesieniu do I kwartału 2021 r. (w którym wartość sprzedaży wyniosła 8 024 tys. zł), podano w sprawozdaniu.

Sprzedaż pozostałych wyrobów, obejmujących głównie produkcję wiązek elektrycznych i elektroniki na potrzeby przemysłu automotive i AGD wzrosła o 8,1% w stosunku do porównywalnego okresu 2022 r., podano również.

Działalność AC SA opiera się przede wszystkim na sprzedaży samochodowych instalacji gazowych. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 roku. Akcje AC wchodzą w skład indeksu sWIG80.

