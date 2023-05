Best odnotował 14,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 24,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 28,33 mln zł wobec 32,79 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA gotówkowa sięgnęła 47,7 mln zł wobec 56,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 84,3 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 82,55 mln zł rok wcześniej.

"Sytuacja makroekonomiczna, w tym rosnące koszty pracy oraz koszty stałe, które wpływają na rentowność firmy, stanowią podstawę dla wdrożenia zmian w Grupie Best. Przygotowując się do istotnego zwiększenia skali prowadzonej działalności, istotnie zwiększamy skalę inwestycji w informatyzację i automatyzację procesów. Kolejny etap transformacji cyfrowej naszej firmy ma umożliwić nam dynamiczny wzrost bez konieczności rozbudowy zespołu oraz zwiększyć naszą efektywność i elastyczność w działaniu" - skomentował członek zarządu Maciej Bardan, cytowany w raporcie.

Reklama

Poziom inwestycji będzie uzależniony od wielkości wypracowanej EBITDA oraz pozyskanego finansowania. Obecnie poziom zadłużenia finansowego do kapitałów własnych wynosi 0,59, co daje duży potencjał do pozyskania nowych środków, podano w materiale.

"Grupa Best zamierza w 2023 r. pozostać aktywnym graczem na rynku portfeli wierzytelności, budując wzrost skali działalności w kolejnych latach. Mamy potencjał, by w tym roku co najmniej utrzymać skalę inwestycji w portfele na średnim poziomie z lat 2021-2022 r. Niezmiennie stawiamy na selektywne zakupy, pozwalające nam na generowanie atrakcyjnych zwrotów na kapitale również w warunkach wyższych stóp procentowych" - powiedział wiceprezes Marek Kucner.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 14,57 mln zł wobec 24,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 453,6 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)