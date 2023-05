One More Level odnotował 2,37 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2023 r. wobec 1,31 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 2,37 mln zł wobec 1,31 mln zł straty rok wcześniej.

Reklama

Wskaźnik EBITDA oczyszczony o niegotówkową amortyzację wartości firmy oraz zdarzenia jednorazowe w I kwartale 2023 roku wyniósł -0,6 mln zł, podano także.

"W pierwszym kwartale roku zaksięgowaliśmy 2,8 mln zł przychodów, odnotowując 0,6 mln zł straty EBITDA (oczyszczonej z wpływu niegotówkowej amortyzacji wartości firmy oraz zdarzeń jednorazowych). Ujemny wynik jest konsekwencją etapu rozwojowego, w jakim obecnie się znajdujemy. Równoległa realizacja dwóch projektów gier wymaga rozbudowy naszej organizacji, co wpływa na wzrost kosztów, z których część wpływa na bieżące wyniki spółki. Wyniki finansowe nie odzwierciedlają jednak zmian w kondycji finansowej naszego studia. W ciągu kwartału zwiększyliśmy stan gotówki na naszych kontach o ponad 50%, do 9,1 mln zł, o czym przesądziły rozliczenia z wydawcami realizowanych przez nas gier, jak i wypłata ostatniej raty końcowych tantiem za 'Ghostrunnera'" - napisał prezes Szymon Bryła w liście do akcjonariuszy.

Reklama

"Miniony kwartał stał pod znakiem równoległej realizacji 'Ghostrunnera 2' oraz nowej gry spółki, o kodowej nazwie 'CyberSlash'. Prace nad kontynuacją 'Ghostrunnera' przebiegają zgodnie z planem, a ich efekty są zdecydowanie satysfakcjonujące. W perspektywie najbliższych tygodni spodziewamy się ujawnienia, przez 505 Games, wydawcę tytułu, pierwszych informacji nt. naszego dzieła. Jestem przekonany, że dostarczy on zarówno fanom 'Ghostrunnera', jak i rzeszom nowych graczy, mnóstwa satysfakcji z angażującej, nietuzinkowej rozgrywki" - dodał prezes.

Począwszy od IV kwartału 2021 r., prace nad "Ghostrunner 2" angażują gros zespołu spółki, podkreślono.

"Zgodnie z założeniami, 'Ghostrunner 2' będzie tytułem istotnie większym, jeszcze bardziej spektakularnym niż pierwsza odsłona serii. W związku z powierzeniem spółce całości prac produkcyjnych dla tytułu oraz skalą projektu spółka sukcesywnie wzmacnia kompetencje zespołu, w szczególności w działach programistycznym i QA" - napisano w raporcie.

W listopadzie 2022 r. wydawca "Ghostrunner 2", w porozumieniu ze spółką, ustalił ostateczny harmonogram projektu. Zgodnie z nim premiera gry będzie mieć miejsce w IV kwartale 2023 r., a działania marketingowe wydawcy dla tytułu rozpoczęły się wiosną 2023 r., przypomniano.

"Nieodległy finisz 'Ghostrunnera 2' przesuwa środek ciężkości studia w kierunku prac nad projektem 'CyberSlash'. Dziś jeszcze znakomita większość naszych talentów zaangażowana jest w prace nad grą w uniwersum 'Ghostrunnera'. W perspektywie dwóch kwartałów te proporcje się jednak odwrócą. Jesteśmy podekscytowani możliwością pracy nad pierwszą 'naszą' grą, której będziemy nie tylko autorami, ale również i właścicielami. Jesteśmy świadomi skali wyzwania, jakie przed sobą stawiamy - realizowana we współpracy z Private Division gra będzie naszym zdecydowanie największym projektem" - wskazał też Bryła.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,76 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 1,57 mln zł rok wcześniej.

One More Level (poprzednio Laser-Med) zadebiutował na rynku NewConnect w 2012 roku. Spółka jest studiem game developerskim oraz certyfikowanym wydawcą na platformy Xbox One, PS4, PSVITA, Nintendo oraz Steam.

(ISBnews)