Zwyczajne walne zgromadzenie One More Level podjęło uchwałę w sprawie zmiany rynku notowań z NewConnect na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), upoważniając zarząd do rozpoczęcia projektu przenosin na rynek główny, podała spółka. Przenosinom nie będzie towarzyszyć emisja akcji.

"Ostatnie lata stały pod znakiem dynamicznego rozwoju One More Level. W latach 2019-2022 sfinalizowaliśmy duże trzy projekty deweloperskie: gry 'God's Trigger' i 'Ghostrunner' oraz wielogodzinny DLC: 'Ghostrunner. Project_Hel', a obecnie jesteśmy na finiszu prac nad grą 'Ghostrunner 2'. Istotnie wzmocniliśmy nasz potencjał twórczy, podwajając, od początku 2020 r., liczebność zespołu deweloperskiego. Mamy mocne fundamenty organizacyjne i finansowe, umożliwiające nam obecnie równoległe prowadzenie dwóch projektów deweloperskich - 'Ghostrunner 2' oraz 'Cyber Slash'. 'Cyber Slash' będzie pierwszą z wykreowanych przez One More Level gier, prawa autorskie do której pozostaną naszą własnością. Zmiana rynku notowań jest naturalną konsekwencją działań na polu biznesowym i rosnącego zainteresowania inwestorów naszą firmą" - powiedział prezes One More Level Szymon Bryła, cytowany w komunikacie.

Wiceprezes spółki Radosław Ratusznik poinformował, że przenosinom nie będzie towarzyszyć emisja akcji.

"Zgodnie z aktualną strategią One More Level, pomnażamy powierzony nam kapitał poprzez realizację projektów we współpracy z wiodącymi wydawcami gier. Sukces gier spod znaku One More Level przekłada się na warunki współpracy w kolejnych realizowanych projektach. Obecnie koncentrujemy się na realizacji 'Ghostrunner 2' i 'Cyber Slash', finansowanie których mamy zabezpieczone umowami z 505 Games oraz Private Division z grupy Take-Two Interactive" - dodał Ratusznik.

One More Level (poprzednio Laser-Med) zadebiutował na rynku NewConnect w 2012 roku. Spółka jest studiem game developerskim oraz certyfikowanym wydawcą na platformy Xbox One, PS4, PSVITA, Nintendo oraz Steam.

