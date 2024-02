Warszawa, 01.02.2024 (ISBnews) - Akcjonariusze One More Level zdecydują podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 28 lutego o wyrażeniu zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych celem umorzenia, podano w projektach uchwał na NWZ.

Łączna liczba nabywanych akcji własnych w okresie upoważnienia nie przekroczy 5 000 000 sztuk, stanowiących ok. 8,85% kapitału zakładowego. Wysokość środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie akcji własnych będzie nie większa niż 500 tys. zł.

"Nabywanie akcji własnych będzie następować po cenie nie niższej niż 0,1 zł za jedną akcję i nie wyższej niż 10 zł za jedną akcję. Środki pieniężne przeznaczone na realizację nabywania akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych spółki" - czytamy w komunikacie.

Akcje własne mogą być nabywane przez okres 36 miesięcy, liczony od dnia podjęcia uchwały NWZ, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie. Akcje nabywane będą samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, podano także.

One More Level (poprzednio Laser-Med) zadebiutował na rynku NewConnect w 2012 roku. Spółka jest studiem game developerskim oraz certyfikowanym wydawcą na platformy Xbox One, PS4, PSVITA, Nintendo oraz Steam. Na początku lipca 2023 r. akcjonariusze One More Level zgodzili się na przeniesienie notowań na rynek główny GPW.

(ISBnews)