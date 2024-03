One More Level odnotowało 12,56 mln zł jednostkowej straty netto w 2023 r. wobec 1,78 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 14,42 mln zł wobec 0,82 mln zł straty rok wcześniej.

"Miniony rok jest kolejnym z rzędu zakończonym przez One More Level z dodatnim wynikiem znormalizowanej EBITDA (w wysokości 2,9 mln zł). W 2024 r. wkraczamy z solidną poduszką finansową (ponad 5 mln zł gotówki i krótkoterminowych aktywów finansowych), co pozwala nam w spokoju realizować plany rozwoju firmy" - napisał prezes Szymon Bryła w liście do akcjonariuszy.

Reklama

Znormalizowana strata EBITDA w 2022 r. wyniosła 1,8 mln zł.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 22,79 mln zł w 2023 r. wobec 7,12 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"One More Level w 2023 roku osiągnęło 22,8 mln zł przychodów, wobec 7,1 mln zł w 2022 roku. Na rozpoznane w minionym okresie przychody złożyło się 22,4 mln zł przychodów netto z tytułu produkcji projektu 'Ghostrunner 2', 0,3 mln zł przychodów netto z tytułu produkcji dodatków do 'Ghostrunner 2' oraz 0,04 mln zł innych przychodów netto powiązanych z projektem 'Ghostrunner 2'" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Prezes wskazał, że "oczywistym jest", iż o przyszłości One More Level w istotnym stopniu przesądzi jej strategiczny projekt - gra o kodowej nazwie "Cyber Slash".

"Z każdym kolejnym miesiącem intensywnej pracy, angażującej praktycznie 100% kreatywnego potencjału studia, utwierdzamy się w przekonaniu, że podjęliśmy słuszną decyzję, stawiając na ten projekt. W wydawcy gry - Private Division z grupy Take-Two Interactive - znaleźliśmy kompetentnego i doświadczonego partnera, stawiającego sobie i innym wysokie wymagania, ale i otwartego na opinie innych, potrafiącego udzielać kredytu zaufania. Mamy potencjał i niezbędne zasoby, również finansowe, by metodycznie przekuwać nasz pomysł na grę w produkt o dużym potencjale rynkowym. 'Cyber Slash' jest największym projektem w historii One More Level. Co za tym idzie - jego realizacja wymagać będzie więcej czasu niż poprzednie projekty, ale też i rezultaty biznesowe mają być odpowiednio wysokie. Głęboko wierzę, że będzie to bardzo dobrze zainwestowany czas" - podsumował Bryła.

One More Level zajmuje się produkcją gier przeznaczonych na komputery osobiste i konsole. Studio powstało w lipcu 2014 r. Spółka jest notowana na NewConnect od 2012 r.; na początku lipca 2023 r. akcjonariusze One More Level zgodzili się na przeniesienie notowań na rynek główny GPW.

(ISBnews)