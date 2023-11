One More Level odnotowało 2,51 mln zł straty netto w III kw. 2023 r. wobec 1,4 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 2,61 mln zł wobec 1,4 mln zł straty rok wcześniej. Wskaźnik EBITDA oczyszczony o niegotówkową amortyzację wartości firmy oraz zdarzenia jednorazowe w III kwartale 2023 roku wyniósł -1,2 mln zł, podano w raporcie.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,56 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 3,51 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 8,72 mln zł straty netto wobec 3,2 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 7,7 mln zł w porównaniu z 8,22 mln zł rok wcześniej.

"Ostatnie kilkanaście tygodni w One More Level stało pod znakiem intensywnej pracy nad projektami 'Ghostrunner 2' oraz 'Cyber Slash'. Dla 'Ghostrunnera 2' był to okres finiszu prac nad grą i jej premierą, z kolei w projekcie 'Cyber Slash' - realizacja ważnego etapu produkcyjnego. Z deweloperskiej perspektywy mamy poczucie, że wykonaliśmy w tym czasie kawał dobrej roboty. 'Ghostrunner 2' jest grą, z której jako twórcy możemy być dumni pod wieloma względami. Stworzyliśmy tytuł z angażującym gameplayem, udanie łączącym uwielbiane przez graczy rozwiązania z nowymi pomysłami. Grę dopracowaną technicznie, z której jakości od dnia premiery na wszystkich platformach jesteśmy zadowoleni. Grę wysoko ocenianą zarówno przez profesjonalistów, jak i graczy, co zagwarantowało nam aktywację jakościowej klauzuli w umowie wydawniczej i dodatkowe wynagrodzenie, nie podlegające recoup, w wysokości 0,5 mln euro, które otrzymamy do końca stycznia 2024 r." - napisał prezes One More Level Szymon Bryła w liście do akcjonariuszy.

"Nigdy nie ukrywaliśmy naszej wiary w ten projekt, dodatkowo wzmocnionej przez pozytywne oceny graczy, którzy nam zaufali i wcielili się w Jack`a, ostatniego z 'Ghostrunnerów', by wystartować w kolejnym morderczym biegu w cyberpunkowym świecie wykreowanym przez One More Level. Z tego również względu ostatnie tygodnie mają dla nas słodko-gorzki smak. Bazując wyłącznie na informacjach z powszechnie dostępnych źródeł, takich jak lista globalnych bestsellerów Steama, nie możemy uznać pierwszych tygodni sprzedaży gry za satysfakcjonujące. Nie składamy jednak broni. Wysoka jakość 'Ghostrunner 2' w naszej ocenie daje grze szansę, przy podniesieniu skuteczności działań marketingowych, na długi 'ogon sprzedażowy'. Wspólnie z wydawcą aktywnie pracujemy nad zwiększeniem zainteresowania tytułem, by sukces artystyczny gry przekuć w zdecydowanie lepszy efekt biznesowy" - dodał.

Zaznaczył, że emocje związane z premierą "Ghostrunner 2" nie wpływają na bieżącą sytuację studia, plany i cele strategiczne, a spółka skończyła kluczowy etap tego projektu w bardzo dobrej kondycji finansowej, którą w perspektywie tygodni wzmocni wypłata "jakościowego" dodatkowego wynagrodzenia.

"Mamy zmotywowany i zgrany zespół, obecnie zaangażowany, w znakomitej większości, w projekt 'Cyber Slash'. Ze względu na dobro projektu oraz zobowiązania kontraktowe nie jesteśmy jeszcze gotowi, by ujawnić więcej informacji na temat tego tytułu. Możemy jednak państwa zapewnić, że prace nad nim przebiegają zgodnie z założeniami" - wskazał prezes.

One More Level (poprzednio Laser-Med) zadebiutował na rynku NewConnect w 2012 roku. Spółka jest studiem game developerskim oraz certyfikowanym wydawcą na platformy Xbox One, PS4, PSVITA, Nintendo oraz Steam. Na początku lipca 2023 r. akcjonariusze One More Level zgodzili się na przeniesienie notowań na rynek główny GPW.

