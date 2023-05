Brand24 odnotował 0,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 0,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 1,23 mln zł wobec 0,66 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 1,93 mln zł wobec 1,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

"W ubiegłym kwartale poprawiliśmy znacznie właściwie wszystkie kluczowe parametry finansowe i operacyjne. Rekordowa sprzedaż (mimo wyższych cen) połączona ze stabilną retencją klientów, dała skokowy wzrost. Warto podkreślić, że nowe ceny, które zaczęliśmy wprowadzać w styczniu, wciąż stopniowo rozciągamy na całe portfolio. To daje mam przestrzeń do dalszych wzrostów w całym 2023 r." - powiedział współtwórca i prezes spółki Michał Sadowski, cytowany w komunikacie.

W pierwszych trzech miesiącach spółka wypracowała 2,1 mln zł powtarzalnych przychodów (MRR), tj. o ponad jedną czwartą więcej niż w tym samym okresie przed rokiem. Brand24 r. podniósł również ARPU: r/r o 26% (od nowych i dotychczasowych klientów) do kwoty 541 zł (123 USD). Nowi klienci przynieśli średnią sprzedaż per capita na poziomie 641 zł (146 USD), podano również.

"Kolejne miesiące tego roku przyniosą też mocne przyspieszenie w transformacji z firmy dostarczającej dane, na taką, która dostarcza wnioski. To, co wydawało się dość odległą przyszłością właściwie już się dzieje. Dzięki szerokiemu wdrożeniu rozwiązań AI do naszych produktów, jesteśmy w stanie zautomatyzować tworzenie podstawowych raportów dotyczących danej marki - z wnioskami i rekomendacjami. Pierwsza wersja raportów AI już trafiła do części klientów i wierzymy, że będzie to kamień milowy w rozwoju narzędzi monitoringu Internetu" - dodał Sadowski.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6,39 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 4,95 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 1,72 mln zł wobec 0,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Brand24 jest właścicielem autorskiego narzędzia do ochrony reputacji i monitoringu treści w internecie. Narzędzie sprzedawane globalnie w modelu SaaS (ang. Software as a Service). Z Brand24 korzystają zarówno duże światowe marki, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa zainteresowanie opiniami na swój temat w internecie. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2021 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

(ISBnews)