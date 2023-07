Dom Development sprzedał 931 lokali netto w II kw. br., w tym: 345 w Warszawie, 282 w Trójmieście, 194 we Wrocławiu oraz 110 w Krakowie, podała spółka. Deweloper przekazał w tym czasie 648 lokali, w tym: 181 w Warszawie, 375 w Trójmieście, 59 we Wrocławiu oraz 33 w Krakowie.

"II kwartał 2023 roku okazał się kolejnym, w którym obserwowaliśmy poprawę koniunktury i sukcesywną odbudowę sprzedaży na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Był to jeden z najspokojniejszych kwartałów w ostatnim okresie, począwszy od czasów pandemii. Kluczowym aspektem było poszukiwanie 'nowej równowagi' między popytem a podażą. Wpływ na aktywizację rynku nieruchomości ma kilka czynników, które przełożyły się na dobre wyniki sprzedażowe. Od wielu miesięcy mamy do czynienia ze stabilizacją poziomu stóp procentowych. Dodatkowo pozytywnie na popyt wpływa złagodzenie przez KNF warunków oceny zdolności kredytowej, które w połączeniu z odnotowanym w ostatnim półroczu znaczącym wzrostem przeciętnego wynagrodzenia, zwiększyły dostępność mieszkań dla klientów z segmentu popularnego" - skomentował prezes Jarosław Szanajca, cytowany w komunikacie.

"Inwestowaniu w nieruchomości mieszkaniowe nadal sprzyja wysoki wskaźnik inflacji i silny rynek najmu, a także ujemne realne stopy procentowe lokat bankowych. Zainteresowanie nowymi mieszkaniami zwiększa się także z powodu oczekiwania klientów na uruchomienie rządowego programu 'Bezpieczny Kredyt 2%'. W połączeniu z wciąż ograniczoną po trudnym 2022 roku ofertą deweloperów przekłada się to na wzrost cen. W Grupie Dom Development udział transakcji sfinansowanych kredytem hipotecznym w sprzedaży stanowił w II kwartale 46% transakcji (wobec 40% w I kwartale tego roku oraz ok. 30% w II kwartale 2022). Transakcje gotówkowe stanowiły 54% sprzedaży, co potwierdza wciąż wysoki poziom transakcji inwestycyjnych" - dodał wiceprezes i CFO Leszek Stankiewicz.

W odpowiedzi na stale rosnący popyt, grupa sukcesywnie wprowadza do realizacji kolejne projekty zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi, uzupełniając tym samym ofertę dostępnych mieszkań we wszystkich miastach swojej działalności. Sprzyja temu stabilizacja kosztów budowy, która daje większą przewidywalność przy uruchamianiu nowych inwestycji i tym samym ogranicza zagrożenie dla marży. Zapewnia to satysfakcjonującą rentowność realizowanych projektów deweloperskich. Realizowanie wszystkich inwestycji Grupy Dom Development przez własnych generalnych wykonawców, dodatkowo sprzyja osiąganej zyskowności przy utrzymaniu wysokiej jakości, podano także.

"W drugiej połowie 2023 roku planujemy w dalszym ciągu systematycznie poszerzać naszą ofertę" - podsumował Szanajca.

Dom Development to deweloper mieszkaniowy notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. W 2022 r. sprzedał klientom detalicznym 3 093 lokale.

(ISBnews)