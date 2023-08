Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 0,45 proc. i wyniósł 35.314,49 pkt.

S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,42 proc. i wyniósł 4.499,38 pkt.

Nasdaq Composite stracił 0,79 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.884,32 pkt.

Mocno spadły banki w związku z nowym podatkiem od zysków, wprowadzonym we Włoszech. Podatek ten został włączony do ogromnego pakietu środków - od licencji taksówkowych po inwestycje zagraniczne. Nowy podatek od "ekstra" zysków banków może wnieść do kasy amerykańskiego państwa ponad 2 mld euro.

Analitycy wskazują, że podatek nałożony na banki we Włoszech stanowi równowartość 19 proc. zysku netto banków w 2023 r., ok. 3 proc. ich wartości księgowej w tym roku i ok. 0,5 proc. aktywów ważonych ryzykiem w 2023 r.

"Uważamy, że podatek ten jest zasadniczo negatywny dla banków, zarówno ze względu na kapitał jak i zyski pożyczkodawców" - ocenili analitycy Citigroup.

Deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych w czerwcu wyniósł 65,5 mld USD wobec 68,3 mld USD deficytu miesiąc wcześniej, po korekcie z 69 mld USD. Analitycy spodziewali się deficytu na poziomie 65 mld USD.

W tym tygodniu na rynkach uważnie będzie oceniana miara inflacji w USA - odczyt CPI zostanie podany w czwartek. Analitycy spodziewają się umiarkowanego wzrostu cen, a taki właśnie chce utrzymać amerykańska Rezerwa Federalna.

Moody's obniżył ratingi kredytowe dziesięciu mniejszych banków z USA o jeden stopień i umieścił sześć większych banków, w tym Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street i Truist Financial, pod kątem potencjalnych obniżek ratingów.

Agencja ratingowa ostrzegła również, że siła kredytowa sektora będzie prawdopodobnie testowana przez ryzyko finansowania i słabszą rentowność.

Duże banki Goldman Sachs i Bank of America spadły odpowiednio o 1 proc. i 2 proc., podczas gdy Bank of New York Mellon stracił 2,5 proc., a US Bancorp spadł o 3 proc.

„Decyzja agencji Moody's to sygnał alarmowy. Amerykańskie banki regionalne są siłą napędową małych i średnich przedsiębiorstw, więc jeśli mają kłopoty i ograniczają udzielanie pożyczek, będzie to miało również negatywny wpływ na wzrost” – powiedział Stuart Cole, główny ekonomista makroekonomiczny w Equiti Capital.

Indeks bankowy spadł w tym roku o około 1,5 proc., pozostając w tyle za 17,7-proc. wzrostami indeksu S&P 500.

Według danych FactSet Research, po publikacji raportów 86 proc. spółek z indeksu S&P 500, prawie 80 proc. z nich okazało się lepsze niż konsensus szacunkowy.

„Dobrą wiadomością jest to, że dołek zysków prawdopodobnie osiąga swój najniższy poziom, a wzrost zysków ma przyspieszyć w nadchodzących kwartałach. Patrząc w przyszłość, prognozy zysków wydają nam się nieco zawyżone w porównaniu z szacunkami wzrostu przychodów, szczególnie począwszy od I kwartału 2024 r.” — powiedział Dylan Kremer, współdyrektor ds. inwestycji w Certuity.

UPS stracił blisko 1 proc. Przychody firmy kurierskiej wyniosły 22,1 mld USD wobec 23,02 mld USD spodziewanych przez analityków.

Tesla spadła prawie 1 proc. po ustąpieniu ze stanowiska dyrektora finansowego Zachary'ego Kirkhorna, co zaskoczyło analityków, którzy postrzegali weterana firmy jako możliwego następcę dyrektora generalnego Elona Muska.

Beyond Meat spadł o 15 proc. po tym, jak producent mięsa roślinnego odnotował słabsze niż oczekiwano przychody netto i marżę brutto w drugim kwartale.

Notowane w USA akcje chińskich firm, takich jak Alibaba Group Holding i Bilibili, zniżkują między 3 proc. a 4,5 proc. po gorszych od oczekiwań danych dotyczących handlu międzynarodowego z drugiej co do wielkości gospodarki świata.

Eksport Chin spadł w lipcu rdr o 14,5 proc., a import spadł o 12,4 proc. Analitycy spodziewali się odpowiednio: -13,2 i -5,6 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na wrzesień są wyceniane po 82,86 USD za baryłkę, po wzroście o 1,1 proc., a październikowe futures na Brent spadły o 0,87 proc. do 86,10 USD/b.

