Unimot miał 62,8 mln zł skorygowanej EBITDA w II kw. 2023 r. (wobec 74,3 mln zł rok wcześniej) przy 3 140 mln zł skonsolidowanych przychodów ogółem (wobec 3 518 mln zł mln zł rok wcześniej), podała spółka, prezentując wstępne, szacunkowe dane.

Na wyniki Grupy Unimot osiągnięte w II kw. miała wpływ narastająca presja na rynku oleju napędowego, spowodowana ograniczeniem jego konsumpcji przy jednoczesnej obserwowanej nadpodaży, która przyczyniła się do spadku poziomu marży i tym samym do znacznego zmniejszenia efektywności importu tego produktu. Takie otoczenie rynkowe nie było wsparciem dla działalności Grupy Unimot i dodatkowo powodowało ograniczenie efektywności realizacji długoterminowych zobowiązań umownych na dostawy oleju napędowego, podano.

"Cieszę się z pozytywnego wpływu dywersyfikacji biznesu w naszej grupie kapitałowej - niekorzystne okoliczności, które miały wpływ na niższy wynik segmentu oleju napędowego, zostały nadrobione wynikami pozostałych segmentów biznesowych. Cały czas działamy w wymagającym otoczeniu zewnętrznym, zmagając się z niesprzyjającymi czynnikami makroekonomicznymi, które są wynikiem trwającej już prawie 1,5 roku wojny w Ukrainie. Zwracaliśmy uwagę, że nasze wyniki w tym roku nie będą tak wysokie jak w roku ubiegłym, ale warto podkreślić, że jesteśmy z nich zadowoleni, biorąc pod uwagę wyzwania, jakie stawia przed nami rynek" - powiedział prezes Unimotu Adam Sikorski, cytowany w komunikacie.

W II kw. 2023 r. Grupa Unimot według wstępnych szacunków wypracowała wolumen sprzedaży oleju napędowego, benzyn i biopaliw na poziomie 512,5 tys. m3 (spadek o 3,5% r/r) oraz zwiększyła sprzedaż gazu LPG o 7,2% r/r do 68,7 tys. ton.

Wpływ na skonsolidowaną EBITDA skorygowaną w II kw. 2023 r. miało także zakończenie 7 kwietnia 2023 r. transakcji nabycia przez Grupę Unimot 100% akcji Lotos Terminale (obecnie funkcjonującą pod nazwą Unimot Terminale, w skład której wchodzą spółki Unimot Infrastruktura, Unimot Bitumen i RCEkoenergia) i rozpoczęcie konsolidacji w ramach Grupy Unimot wyników finansowych wypracowywanych przez te aktywa. Łączna kontrybucja podmiotów nabytych przez Grupę Unimot w I półroczu 2023 r. do wyniku EBITDA skorygowana wynosiła 40,5 mln zł. Wstępne rozliczenie transakcji nabycia spółki Lotos Terminale miało także wpływ na powstanie jednorazowego, niepieniężnego zdarzenia księgowego w postaci zysku z tytułu okazyjnego nabycia, który zostanie uwzględniony w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na 30 czerwca 2023 r. Wstępnie oszacowany zysk z tytułu okazyjnego nabycia wynosi 494 mln zł. W związku z tym, że jest to zdarzenie księgowe o charakterze niepieniężnym i jednorazowym, zarówno EBITDA skorygowana, jak i podstawa do wyliczania wartości dywidendy nie będą zawierać tej pozycji księgowej, wskazano także.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Spółka miała 13,37 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2022 r.

