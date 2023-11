Unimot odnotował 22,23 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 41,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 9,65 mln zł wobec 58,35 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA sięgnął 29,16 mln zł wobec 120,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 387,64 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 3 797,53 mln zł rok wcześniej.

"W III kwartale 2023 roku Grupa Unimot podejmowała intensywne działania nakierowane na skuteczne zarządzanie wyzwaniami, które pojawiły się w tym okresie oraz wykorzystaniu w maksymalnym zakresie szans rynkowych. Wszystkie podejmowane działania miały na celu realizację strategii biznesowej oraz wzmacnianie wartości i pozycji Grupy Unimot. Nadzwyczajnym zjawiskiem determinującym skonsolidowane wyniki finansowe grupy w III kwartale 2023 r. była sytuacja na lokalnym rynku oleju napędowego. Od drugiej połowy sierpnia 2023 r. ceny tego produktu w Polsce kształtowały się znacznie poniżej notowań obserwowanych na rynkach światowych. Oznacza to, że import oleju napędowego generował ujemne marże. W tej sytuacji grupa, chcąc zniwelować negatywne skutki tej sytuacji, ograniczyła import oleju napędowego do wielkości koniecznych do wypełnienia zobowiązań wynikających z zawartych wcześniej umów. Pomimo podjętych działań, szacuje się, że nastąpiła utrata korzyści rzędu 72,4 mln zł, co nie wystąpiłoby, gdyby otoczenie rynkowe w III kwartale 2023 r. nie odbiegało w znacznym stopniu od warunków obrotu olejem napędowym obserwowanych w poprzednich okresach" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Skutki nadzwyczajnej sytuacji na rynku paliw zostały w znacznym zakresie zniwelowane przez wypracowane wyniki osiągnięte przez spółki nabyte przez Grupę Unimot w 2023 r. oraz przez pozostałe biznesy rozwijane w ramach Grupy Unimot. Aktywa przejęte przez Grupę Unimot w 2023 r. to spółki Olavion, Unimot Commodities, Unimot Terminale, Unimot Infrastruktura, Unimot Bitumen, RCEkoenergia i Unimot Aviation.

"Wszystkie działania realizowane w przejętych spółkach prowadzone są w oparciu o zasady, które przyświecają nam od początku działalności Grupy Unimot na rynku. To przede wszystkim elastyczne reagowanie na bieżące i zidentyfikowane przyszłe wyzwania rynkowe, dynamika w działaniu oraz szybkość decyzyjna, które pozwalają nam robić krok naprzód nawet w obliczu bardzo wymagającego otoczenia. Bardzo ważny dla mnie osobiście jest fakt, że spółki się rozwijają, również pod względem liczby zatrudnionych - pokazuje to, że jesteśmy wiarygodnym i stabilnym pracodawcą, co jest ważne przede wszystkich z punktu widzenia społeczności lokalnych, których staliśmy się ważną częścią. Liczę na to, że w następnych okresach będziemy mogli sukcesywnie chwalić się kolejnymi postępami w rozwoju przejętych spółek, które już teraz stanowią integralną część naszej grupy" - skomentował prezes Adam Sikorski, cytowany w komunikacie.

Kontrybucja przejętych w 2023 r. biznesów do wyniku EBITDA skorygowana Grupy Unimot w III kwartale 2023 r. roku wyniosła 47,8 mln zł i miała stabilizujący wpływ na skonsolidowane dane finansowe. Dodatkowo, pozytywnie na wyniki finansowe wpłynęła działalność w zakresie obrotu LPG, gazu ziemnego i sieci stacji paliw Avia. Ich łączna EBITDA skorygowana ukształtowała się na poziomie 17,6 mln zł. W raportowanym okresie wolumen sprzedaży oleju napędowego i biopaliw przekroczył 481,4 tys. m3, a sprzedaż gazu LPG przekroczyła poziom 80,1 tys. ton, podano również.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 91,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 200,83 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 9 887,97 mln zł w porównaniu z 9 709,85 mln zł rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA sięgnął 197,19 mln zł wobec 280,17 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2023 r. wyniosła 21,35 mln zł wobec 70,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Spółka miała 13,37 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2022 r.

