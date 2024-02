Unimot miał 41 mln zł skorygowanej EBITDA w IV kwartale 2023 r. (wobec 233,9 mln zł rok wcześniej) przy 2 170,4 mln zł skonsolidowanych przychodów ogółem (wobec 3 682 mln zł mln zł rok wcześniej), podała spółka, prezentując wstępne, szacunkowe dane.

EBITDA przed korektą wyniosła 54,7 mln zł wobec 228,2 mln zł rok wcześniej.

"Czwarty kwartał 2023 r. to kolejny okres wyzwań związanych z otoczeniem rynkowym, ale także i efektywnego wykorzystania szans. Nie byłoby to możliwe bez wcześniej podjętych strategicznych i operacyjnych decyzji biznesowych. Pozytywne efekty w skali całej Grupy Unimot widać przede wszystkim w dywersyfikacji biznesu. Wszystkie przejęte w 2023 r. wypracowały ok. 54 mln zł skorygowanej EBITDA i jest to wynik, który bardzo nas cieszy. Ponadto, dzięki konsekwentnej realizacji polityki handlowej, w segmencie gazu ziemnego wypracowaliśmy EBITDA na poziomie 25,5 mln zł" - skomentował prezes Adam Sikorski, cytowany w komunikacie.

"Z drugiej strony, wyniki Grupy Unimot były pod presją krajowych cen oleju napędowego, która powodowała brak rentowności importu tego produktu. Podobnie jak w III kwartale koncentrowaliśmy się na tych obszarach biznesowych, które przynosiły zysk, czyli eksporcie i obsłudze kontraktów krajowych opartych na notowaniach Platts. Mam nadzieję, że w 2024 r. sytuacja wróci do normy rynkowej i będziemy mogli z zyskiem realizować działalność importową" - dodał prezes.

Główny wpływ na skonsolidowaną EBITDA skorygowaną w IV kwartale 2023 r. miały poniższe czynniki:

- utrzymująca się, przez większą część ostatniego kwartału 2023 r., sytuacja na rynku oleju napędowego charakteryzująca się tym, że krajowe notowania oleju napędowego były na poziomach nieodzwierciedlających, tzn. poniżej, światowych notowań tego produktu. Konsekwencją tego było ograniczenie obrotu olejem napędowym na rynku polskim. Grupa w tym okresie koncentrowała się na eksporcie paliw na Ukrainę; realizacji zobowiązań na dostawy oleju napędowego, które zostały - we wcześniejszym okresie - zaciągnięte przez grupę emitenta wobec krajowych kontrahentów oraz dostarczaniu - zgodnie z umowami - oleju napędowego do sieci stacji Avia. Zarząd emitenta dokonał analizy wpływu powyższych negatywnych warunków na sytuację finansową Grupy Unimot, z której wynika, że utracił korzyści rzędu 72 mln zł, co nie wystąpiłoby, gdyby otoczenie rynkowe w IV kwartale 2023 r. nie odbiegało w znacznym stopniu od typowych warunków obrotu olejem napędowym,

- pozytywna kontrybucja przejętych w 2023 r. aktywów, tj. Olavion sp. z o.o., Unimot Commodities sp. z o.o., Unimot Terminale sp. z o.o., Unimot Infrastruktura sp. z o.o., Unimot Bitumen sp. z o.o., RCEkoenergia sp. z o.o. oraz Unimot Aviation sp. z o.o., do wyniku EBITDA skorygowana na poziomie 54 mln zł w IV kwartale 2023 r.,

- na wyniki Grupy Unimot pozytywny wpływ miała również działalność segmentu gazu ziemnego, który w omawianym okresie rozliczył wcześniej zawarte kontrakty. Segment ten osiągnął w IV kwartale wynik EBITDA skorygowana na poziomie 25,5 mln zł,

- osiągnięcie w IV kwartale 2023 r. wolumenu sprzedaży oleju napędowego, benzyn i biopaliw na poziomie 441,6 tys. m3 (wzrost o 1% r/r) oraz zwiększenie sprzedaży gazu LPG o 17% r/r do 74 tys. ton, wymieniono.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Spółka miała 13,37 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2022 r.

