Podczas Kongresu MŚP we Wrocławiu mówiono o Dolnym Śląsku jako stolicy małej i średniej przedsiębiorczości. Co wpływa na to, że w tym regionie Polski warunki do rozwoju małych firm są tak korzystne?

– Czynników jest kilka. Z historycznego punktu widzenia, region był silnie uprzemysłowiony. Po wojnie przyjeżdżali tu zupełnie nowi ludzie, którzy siłą rzeczy musieli zaadaptować się do nowych warunków, jednocześnie wykazując się sporym sprytem i umiejętnością dostosowania się do nowego miejsca – a to typowe cechy przedsiębiorców – zwraca uwagę Jerzy Michalak.

Wsparcie władz lokalnych

Przedsiębiorczość wspiera samorząd regionu. – Dzięki temu mamy dobrą, szeroką sieć komunikacji, między innymi za sprawą Kolei Dolnośląskich, my również jako POLBUS-PKS oferujemy połączenia autobusowe dla pracowników różnych firm w regionie. Są też działania o charakterze miękkim, jak wsparcie finansowe ze strony instytucji marszałkowskich. Mali i średni przedsiębiorcy mogą otrzymywać kredyty i pożyczki na bardzo preferencyjnych warunkach czy korzystać z programów, które pokazują ich firmy na arenie międzynarodowej, między innymi dzięki takim projektom jak Going Global – wskazuje Jerzy Michalak.

Przewoźnik z blisko 80-letnią historią

Kierowana przez Jerzego Michalaka firma ma już blisko 80 lat tradycji. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej we Wrocławiu, z którego się wywodzi, zostało utworzone w 1946 roku. W roku 2001 nastąpiło przekształcenie w POLBUS-PKS Sp. z o.o. Firma posiada flotę ponad 150 autobusów i busów.

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy.

MP