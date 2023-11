Unimot miał 25,4 mln zł skorygowanej EBITDA w III kwartale 2023 r. (wobec 120,7 mln zł rok wcześniej) przy 3 360 mln zł skonsolidowanych przychodów ogółem (wobec 3 814 mln zł mln zł rok wcześniej), podała spółka, prezentując wstępne, szacunkowe dane.

Reklama

EBITDA przed korektą wyniosła 10,3 mln zł wobec 59,8 mln zł rok wcześniej.

"W trzecim kwartale mieliśmy do czynienia z wyjątkowo niekorzystnym otoczeniem rynkowym, co przełożyło się na wyraźnie niższe wyniki w segmencie paliw. Były to okoliczności, które w tak szeroko zakrojonej skali trudno było przewidzieć. W związku z tym, że zawsze jako grupa potrafiliśmy się szybko dostosować do bieżącego otoczenia, ograniczyliśmy import do minimum i skoncentrowaliśmy się na zyskownych obszarach tego biznesu, czyli na eksporcie produktu i obsłudze kontraktów krajowych opartych na notowaniach Platts, stanowiących około 20% naszego wolumenu sprzedawanego w Polsce. Liczę na to, że sytuacja szybko wróci do normy i będziemy działać w takim otoczeniu rynkowym, w jakim działaliśmy do tej pory. Jednocześnie cieszymy się, że nasz biznes jest już zdywersyfikowany i rentowny w pozostałych głównych liniach biznesowych. Warto zaznaczyć, że pozytywny wpływ wszystkich przejętych w 2023 r. aktywów szacujemy w III kwartale na poziomie 49,2 mln zł" - skomentował prezes Adam Sikorski, cytowany w komunikacie.

Reklama

Główny wpływ na skonsolidowaną EBITDA skorygowaną w III kwartale 2023 r. miały poniższe czynniki:

- od drugiej połowy sierpnia 2023 r. krajowe notowania oleju napędowego zaczęły osiągać poziomy nieodzwierciedlające, tzn. znacznie poniżej, światowych notowań tego produktu. Spowodowało to ograniczenie działalności w zakresie obrotu olejem napędowym pochodzącym z importu i oferowaniu go na krajowym rynku. W związku z tym w III kwartale 2023 r. grupa emitenta koncentrowała się w szczególności na eksporcie paliw na Ukrainę; realizacji zobowiązań na dostawy oleju napędowego, które zostały - we wcześniejszym okresie - zaciągnięte przez grupę emitenta wobec krajowych kontrahentów oraz dostarczaniu - zgodnie z umowami - oleju napędowego do sieci stacji Avia. Zarząd emitenta informuje, że zakończył analizę wpływu negatywnych warunków rynkowych, o których mowa powyżej. Wyniki tej analizy uwzględniają m.in. wpływ realizacji zobowiązań kontraktowych grupy emitenta, które nie mogły zostać wykonane w oparciu o produkt zakupiony w Polsce (ze względu na ograniczoną podaż), a musiały być zrealizowane z importowanego oleju napędowego. Zarząd emitenta szacuje, że w konsekwencji powyższej sytuacji utracił korzyści rzędu 72,4 mln zł, co nie wystąpiłoby, gdyby otoczenie rynkowe w III kwartale 2023 r. nie odbiegało w znacznym stopniu od warunków obrotu olejem napędowym obserwowanych w poprzednich okresach,

- pozytywna kontrybucja przejętych w 2023 r. aktywów, tj. Olavion sp. z o.o., Unimot Commodities sp. z o.o., Unimot Terminale sp. z o.o., Unimot Infrastruktura sp. z o.o., Unimot Bitumen sp. z o.o., RCEkoenergia sp. z o.o. oraz Unimot Aviation sp. z o.o., do wyniku EBITDA skorygowana na poziomie 49,2 mln zł w III kwartale 2023 r.,

- osiągnięcie w III kwartale 2023 r. wolumenu sprzedaży oleju napędowego, benzyn i biopaliw na poziomie 481,6 tys. m3 (spadek o 9% r/r) oraz zwiększenie sprzedaży gazu LPG o 7% r/r do 68,7 tys. ton, wymieniono.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Spółka miała 13,37 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2022 r.

(ISBnews)